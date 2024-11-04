Огонь охватил почти 1000 квадратных метров в Башкирии

— В результате инцидента пострадавших и жертв не зафиксировано. Для борьбы с огнем были задействованы 20 человек и семь единиц техники. Причины возникновения пожара и детали случившегося будут выяснены в ходе расследования, проводимого дознавателем МЧС России, — указано в сообщении ведомства.