Огонь охватил почти 1000 квадратных метров в Башкирии

Posted 4 ноября, 07:59
Published 4 ноября, 07:59
Modified 4 ноября, 08:02
Updated 4 ноября, 08:02
В Туймазинском районе сотрудники МЧС России справились с огнем на территории почти в 1000 квадратных метров. Возгорание заброшенного кирпичного здания произошло в селе Зигитяк на улице Набережной. Пожарные и добровольцы МЧС России смогли локализовать и ликвидировать пожар, охвативший 915 квадратных метров заброшенного строения.
— В результате инцидента пострадавших и жертв не зафиксировано. Для борьбы с огнем были задействованы 20 человек и семь единиц техники. Причины возникновения пожара и детали случившегося будут выяснены в ходе расследования, проводимого дознавателем МЧС России, — указано в сообщении ведомства.