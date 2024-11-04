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Posted 4 ноября, 07:59

Published 4 ноября, 07:59

Modified 4 ноября, 08:02

Updated 4 ноября, 08:02

Огонь охватил почти 1000 квадратных метров в Башкирии

Огонь охватил почти 1000 квадратных метров в Башкирии

4 ноября 2024, 07:59
Фото: МЧС Республики Башкортостан.
Пожар произошел в заброшенном здании в селе Зигитяк в понедельник, 4 ноября, сообщает пресс-служба МЧС Республики Башкортостан.

В Туймазинском районе сотрудники МЧС России справились с огнем на территории почти в 1000 квадратных метров. Возгорание заброшенного кирпичного здания произошло в селе Зигитяк на улице Набережной. Пожарные и добровольцы МЧС России смогли локализовать и ликвидировать пожар, охвативший 915 квадратных метров заброшенного строения.

— В результате инцидента пострадавших и жертв не зафиксировано. Для борьбы с огнем были задействованы 20 человек и семь единиц техники. Причины возникновения пожара и детали случившегося будут выяснены в ходе расследования, проводимого дознавателем МЧС России, — указано в сообщении ведомства.

Фото: МЧС Республики Башкортостан
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Напомним, под Уфой после аварии восстановлено движение железнодорожного грузового транспорта.

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