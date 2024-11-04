На повестке у Хабирова: пожары, планы на будущее и качество питания

Posted 4 ноября, 08:20
Published 4 ноября, 08:20
Modified 4 ноября, 08:22
Updated 4 ноября, 08:22
Глава республики Радий Хабиров соберет оперативное совещание во вторник, 5 ноября 2024 года. Начало беседы руководителя региона и его подчиненных запланировано на 15:00 по местному времени. Районные чиновники будут держать ответ перед Хабировым по ВСК. Все желающие смогут увидеть совещание онлайн через соцсети и видеоплатформы.
На повестке дня — широкий спектр актуальных вопросов, касающихся здоровья населения, жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры. Главные темы обсуждения будут сосредоточены на реализации проекта «Башкирское долголетие», анализе качества товаров на розничном потребительском рынке, итогах пожароопасного сезона и планах на 2025 год. Кроме того, особое внимание уделят вопросам догазификации частных домов в Республике Башкортостан.
Ранее Mkset сообщал итоги последнего оперативного совещания Хабирова в октябре. Тогда на повестке встречи чиновников были коммунальные проблемы, транспортный коллапс в Уфе и СВО. Глава региона ретранслировал жалобы уфимцев из-за перекрытия Шакшинского моста. Эти претензии Хабиров поставил на вид транспортникам регионального ведомства.