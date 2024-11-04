На повестке у Хабирова: пожары, планы на будущее и качество питания

Глава республики Радий Хабиров соберет оперативное совещание во вторник, 5 ноября 2024 года. Начало беседы руководителя региона и его подчиненных запланировано на 15:00 по местному времени. Районные чиновники будут держать ответ перед Хабировым по ВСК. Все желающие смогут увидеть совещание онлайн через соцсети и видеоплатформы.