Компания Inweasta приобретает подразделение компании «ППФ Страхование жизни» в России

Posted 4 ноября, 07:49
Published 4 ноября, 07:49
Modified 4 ноября, 08:18
Updated 4 ноября, 08:18
«И мы смогли предложить наиболее привлекательные условия, зарекомендовав себя как современного и профессионального контрагента, который сможет продолжить развивать страховой бизнес в соответствии со стандартами качества и корпоративной культуры, заложенными предыдущим акционером и менеджментом», — рассказал основатель ГК Inweasta в интервью журналу «Компания». Об этом сообщает ko.ru.
Он отметил, что в сфере страхования жизни в РФ наблюдается заметный рост: за минувший год объемы рынка выросли на 50%, а прирост за первое полугодие текущего года достиг 42%. При оценке сделки были учтены не только текущие условия отрасли, но и возможности ее развития. Согласно ожиданиям экспертов, юридическое оформление контракта состоится до конца ноября этого года.
В согласованной с ЦБ РФ стратегии развития «ППФ Страхование жизни» предусмотрено сохранение численности штата и повышение рентабельности. Значительных изменений в деятельности компании не запланировано. Согласно заявлению Елинсона, высокий уровень качества страховых продуктов будет сохранен, а менеджмент компании, включая главу совета директоров Вита Седлачека, продолжит работать в организации, став отличным подспорьем в реализации стратегии компании.
Сообщается, что Inweasta не будет изменять схему операционной деятельности «ППФ Страхование жизни» и усилит лишь стратегический уровень управления при помощи приглашенных в совет директоров специалистов.
По словам будущего владельца, агенты будут выступать не в роли подрядчиков, а в качестве партнеров и членов общей команды. Взаимодействие с ними будет продолжено с учетом данного подхода.
В начале будущего года название «ППФ Страхование жизни» будет изменено, но качество услуг, оказываемых клиентам, останется на высоком уровне.
Елинсон рассказал, что смена акционера не изменит позиции компании на рынке, поскольку основными факторами успеха являются профессионализм команды и качество предлагаемых продуктов.
В 2022 году бывший глава компании А1 Андрей Елинсон основал независимую инвестиционную группу Inweasta, которая зарекомендовала себя в качестве крупного игрока на международных инвестиционных рынках.
Учредитель группы компаний отмечает значимость высоких профстандартов и независимости в предпринимательской деятельности. В команде Inweasta работают специалисты с опытом в юридических и инвестиционных сферах. Штаб-квартира организации находится в Дубае, а офисы расположены в Гонконге, Стамбуле и Вене.