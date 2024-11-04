Компания Inweasta приобретает подразделение компании «ППФ Страхование жизни» в России

Он отметил, что в сфере страхования жизни в РФ наблюдается заметный рост: за минувший год объемы рынка выросли на 50%, а прирост за первое полугодие текущего года достиг 42%. При оценке сделки были учтены не только текущие условия отрасли, но и возможности ее развития. Согласно ожиданиям экспертов, юридическое оформление контракта состоится до конца ноября этого года.