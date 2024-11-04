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Posted 4 ноября, 03:15

Published 4 ноября, 03:15

Modified 4 ноября, 03:15

Updated 4 ноября, 03:15

Помидоры и бананы почти сравнялись в цене в Башкортостане

Чёртова дюжина товаров подешевела в Башкирии

4 ноября 2024, 03:15
Фото: mkset.ru.

Помидоры и бананы почти сравнялись в цене в Башкортостане

Служба статистики представила итоги выборочного еженедельного мониторинга стоимости почти полусотни популярных в регионе продуктов.

Аналитики Башкортостанстата представили итоги исследования динамики средних потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров в регионе. В список проверки вошли почти 50 пунктов. Большинство товаров, примерно 75%, всего за неделю подорожали. Среди увеличивших стоимость продуктов оказались помидоры. Всего за неделю кило томатов прибавило в цене 5,51%, цена составила ₽137,98.

Список подешевевших за последнюю неделю октября продуктов состоит всего из 13 позиций. Среди сбавивших в цене товаров: рыба, сахар, соль, макароны, хлеб, морковь, печенье, детское питание, пшено, куриное мясо, творог. А также в цене упали бананы. За неделю кило тропических плодов подешевело на 0,34%. Средняя цена на бананы в Башкирии составила ₽147,58.

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Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что цена на килограмм сливочного масла в Башкирии подступает к тысяче рублей.

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