Чёртова дюжина товаров подешевела в Башкирии

Аналитики Башкортостанстата представили итоги исследования динамики средних потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров в регионе. В список проверки вошли почти 50 пунктов. Большинство товаров, примерно 75%, всего за неделю подорожали. Среди увеличивших стоимость продуктов оказались помидоры. Всего за неделю кило томатов прибавило в цене 5,51%, цена составила ₽137,98.



Список подешевевших за последнюю неделю октября продуктов состоит всего из 13 позиций. Среди сбавивших в цене товаров: рыба, сахар, соль, макароны, хлеб, морковь, печенье, детское питание, пшено, куриное мясо, творог. А также в цене упали бананы. За неделю кило тропических плодов подешевело на 0,34%. Средняя цена на бананы в Башкирии составила ₽147,58.