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Posted 4 ноября, 05:10

Published 4 ноября, 05:10

Modified 4 ноября, 05:10

Updated 4 ноября, 05:10

Треть блюд в школах оценили на «четверку» в Башкортостане

Антирейтинг школьного питания составили в Башкирии

4 ноября 2024, 05:10
Фото: mkset.ru.

Треть блюд в школах оценили на «четверку» в Башкортостане

По итогам анализа спроса меню школьных столовых обновят после Нового года, сообщил глава администрации города Октябрьского Республики Башкортостан Алексей Пальчинский.

В городе Октябрьский через два месяца пересмотрят стандартизированное 10-дневное меню школьного питания. Такие планы озвучила на заседании рабочей группы по питанию в детсадах и школах Татьяна Абрамова, руководитель ООО «Комбинат питания „Октябрьский“. На совещании при участии мэра Октябрьского Алексея Пальчинского были сообщены и итоги недавнего опроса школьников и их родителей о качестве блюд в столовых и детсадах и их съедобности. Свое мнение выразили более шести тысяч респондентов. Оказалось, что 20% взрослых питание в школьных столовых и детсадах не пришлось по вкусу.

— Всего в этом опросе приняли участие 2 793 родителя и 3 305 школьников. Так, 80% родителей выразили положительное отношение к школьному питанию, и 38,5% из них поставили оценку «четыре», — указано в сообщении Алексея Пальчинского без уточнения процентного соотношения «неудов» и «отлично».

Кроме того, на заседании озвучили своеобразный антирейтинг школьного питания. Так, дети в столовых практически не едят творожные запеканки, рыбные котлеты, пшенную кашу, гороховое пюре, школьный «кофе», кисель и тушеную белую рыбу. Чаще всего эти угощения уходят на кухню в мусорное ведро или нетронутыми, или едва продегустированными. Меню десятидневного питания в школьных столовых пересмотрят после Нового года, то есть через два месяца. А пока пюре из гороха и тушеные минтаи будут подавать детям.

Блюда с «низким спросом» в 2025 году постараются заменить. Но не стоит ждать в школьных столовых суши и пиццу. Все «несъедобное» заменят полезными блюдами, а не любимым многими детьми фастфудом.

— Все мы понимаем, что нельзя кормить детей в школе бургерами или картошкой фри. Но ребята должны с удовольствием питаться в школе и хорошо кушать в детсаду, — отметил мэр города Октябрьского Республики Башкортостан Алексей Пальчинский.

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Напомним, ранее Mkset рассказывал успешную историю похудения уфимки, которая после череды проб и ошибок наконец-то смогла встать на путь стройности. В этом ей не смогла помешать даже необходимость ухаживать за тремя детьми.

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Узнать отзывы уфимских родителей о городских детсадах Октябрьского района можно в обзоре «Филиал Арктики, ворующие заведующие и избиение сына: чем знамениты детсады Уфы». В отзывах можно также встретить немало претензий по организации питания малышей.

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