Антирейтинг школьного питания составили в Башкирии

В городе Октябрьский через два месяца пересмотрят стандартизированное 10-дневное меню школьного питания. Такие планы озвучила на заседании рабочей группы по питанию в детсадах и школах Татьяна Абрамова, руководитель ООО «Комбинат питания „Октябрьский“. На совещании при участии мэра Октябрьского Алексея Пальчинского были сообщены и итоги недавнего опроса школьников и их родителей о качестве блюд в столовых и детсадах и их съедобности. Свое мнение выразили более шести тысяч респондентов. Оказалось, что 20% взрослых питание в школьных столовых и детсадах не пришлось по вкусу.