Аномальный ноябрь ждёт Башкирию

В Уфе также прогнозируется облачная погода с редкими солнечными просветами и небольшой снег. К ночи на среду осадки превратятся в снежный дождь. Ветер юго-восточный, скоростью 7-12 м/с. Ночью температура воздуха ожидается в пределах -3°С…-5°С, а днем — около 0°С. Так что утром в Уфе возможен гололед, а днём — снежная каша под ногами. В таких условиях стоит быть внимательными и пешеходам, и водителям.