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Posted 4 ноября, 09:30

Published 4 ноября, 09:30

Modified 4 ноября, 09:32

Updated 4 ноября, 09:32

Морозное тепло придёт в Уфу

Аномальный ноябрь ждёт Башкирию

4 ноября 2024, 09:30
Фото: 1MI.

Морозное тепло придёт в Уфу

Синоптики прогнозируют неустойчивую капризную погоду в Уфе и Башкирии на вторник, 5 ноября.

Согласно данным Башгидромета, во вторник, 5 ноября, в Республике Башкортостан ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. В ночь с понедельника на вторник в некоторых районах Башкирии возможен небольшой снег, в южной части — до умеренного снегопада, а в отдельных местах также вероятен гололёд.

Ветер будет дуть с юго-востока, со скоростью 7-12 м/с. Ночные температуры в Башкирии ожидаются в диапазоне от -3°С до -8°С, а дневные колебаться от +1°С до -4°С. На отдельных участках автодорог видимость может уменьшиться до 1-2 км из-за снега, также существует вероятность образования гололёда.

В Уфе также прогнозируется облачная погода с редкими солнечными просветами и небольшой снег. К ночи на среду осадки превратятся в снежный дождь. Ветер юго-восточный, скоростью 7-12 м/с. Ночью температура воздуха ожидается в пределах -3°С…-5°С, а днем — около 0°С. Так что утром в Уфе возможен гололед, а днём — снежная каша под ногами. В таких условиях стоит быть внимательными и пешеходам, и водителям.

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Ранее онлайн-информеры на основе многолетних наблюдений пророчили Башкирии и Уфе аномальный ноябрь. Всего за десять дней вектор погоды в регионе сменится несколько раз.

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