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Posted 3 ноября, 20:26

Published 3 ноября, 20:26

Modified 3 ноября, 22:34

Updated 3 ноября, 22:34

Когда кончится СВО — мнение разведки

Когда кончится СВО — мнение разведки

3 ноября 2024, 20:26
Фото: 1MI.
Европейские военные эксперты сделали прогнозы по восточным регионам Украины и итогам и срокам противостояния с Россией.

Военные аналитики прогнозируют, что специальная военная операция (СВО) России может завершиться к 2026 году, с окончательным захватом Донецкой области и ключевых городов, таких как Харьков, Днепр и Запорожье. Это, по сути, превратит Украину в аграрную страну, лишив ее мощной промышленности. Такое мнение через западную прессу высказали военные аналитики немецкой разведки. Европейские СМИ начали тиражировать данные о том, когда кончится СВО и война на Украине, после того, как президент России Владимир Путин сделал заявления по итогам саммита БРИКС в Казани.

Путин подчеркнул, что Россия готова поддерживать интеграцию новых членов и способствовать созданию безопасных механизмов финансовых взаиморасчетов.

Российская армия продолжает решительные действия, блокировав тысячи украинских военнослужащих и наращивая усилия на фронте. В ответ на давление Запада, Путин акцентирует внимание на значении суверенитета как главного условия для безопасности России. В рамках БРИКС разрабатывается цифровая инвестиционная платформа, которая будет способствовать урбанизации в странах Южной Африки и Азии, что может изменить экономический баланс на глобальной арене.

Когда кончится СВО — военный из Уфы
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