Военные аналитики прогнозируют, что специальная военная операция (СВО) России может завершиться к 2026 году, с окончательным захватом Донецкой области и ключевых городов, таких как Харьков, Днепр и Запорожье. Это, по сути, превратит Украину в аграрную страну, лишив ее мощной промышленности. Такое мнение через западную прессу высказали военные аналитики немецкой разведки. Европейские СМИ начали тиражировать данные о том, когда кончится СВО и война на Украине, после того, как президент России Владимир Путин сделал заявления по итогам саммита БРИКС в Казани.