Ребёнок сгорел на глазах у отца в Башкортостане

Posted 3 ноября, 09:17
Published 3 ноября, 09:17
Modified 3 ноября, 09:38
Updated 3 ноября, 09:38
По данным спасателей, пожарных вызвали местные жители, которые заметили, как большой бревенчатый дом горит изнутри по всей площади. После тушения возгорания, специалисты обнаружили внутри тело 10-летней девочки.
Пока известно, что родители и еще двое детей пошли в гости к соседям, а дома остались две сестренки-близняшки. Во время возгорания одна из девочек выбежала и позвала на помощь отца. Мужчина пытался найти второго ребенка, но всё уже горело и было в дыму. У него ничего не получилось. Более того, сам отец сильно обгорел и получил более 50 процентов ожогов тела. Врачи забрали его в реанимацию, состояние у мужчины крайне тяжелое.
— Мы заметили огонь, но было уже поздно что-то предпринять. Очень жалко отца ребенка. Он как безумный раз за разом забегал в горящее помещение в поисках дочки, но так и не смог ее найти. Когда врачи приехали, он уже сознание потерял. Часть одежды на нем обгорела, часть дымилась. Ужасная трагедия. Не дай бог никому такое пережить, — рассказали односельчане.
На месте ЧП работает эксперт пожарной лаборатории и дознаватели МЧС. Причина пожара неизвестна, но по предварительным данным — это могло быть короткое замыкание электропроводки.
Отметим, что за сегодня — это второй крупный пожар с погибшими. Ранее, в деревне Абдулино, после разбора пожарища специалисты обнаружили тело 20-летней девушки.