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Posted 3 ноября, 09:17

Published 3 ноября, 09:17

Modified 3 ноября, 09:38

Updated 3 ноября, 09:38

Во время пожара в Башкирии погибла девочка

Ребёнок сгорел на глазах у отца в Башкортостане

3 ноября 2024, 09:17
Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ.

Во время пожара в Башкирии погибла девочка

Сюжет
Дети
В пресс-службе МЧС сообщили о трагедии в деревне Ибраево Кигинского района в воскресенье, 3 ноября.

По данным спасателей, пожарных вызвали местные жители, которые заметили, как большой бревенчатый дом горит изнутри по всей площади. После тушения возгорания, специалисты обнаружили внутри тело 10-летней девочки.

Пока известно, что родители и еще двое детей пошли в гости к соседям, а дома остались две сестренки-близняшки. Во время возгорания одна из девочек выбежала и позвала на помощь отца. Мужчина пытался найти второго ребенка, но всё уже горело и было в дыму. У него ничего не получилось. Более того, сам отец сильно обгорел и получил более 50 процентов ожогов тела. Врачи забрали его в реанимацию, состояние у мужчины крайне тяжелое.

— Мы заметили огонь, но было уже поздно что-то предпринять. Очень жалко отца ребенка. Он как безумный раз за разом забегал в горящее помещение в поисках дочки, но так и не смог ее найти. Когда врачи приехали, он уже сознание потерял. Часть одежды на нем обгорела, часть дымилась. Ужасная трагедия. Не дай бог никому такое пережить, — рассказали односельчане.

На месте ЧП работает эксперт пожарной лаборатории и дознаватели МЧС. Причина пожара неизвестна, но по предварительным данным — это могло быть короткое замыкание электропроводки.

Отметим, что за сегодня — это второй крупный пожар с погибшими. Ранее, в деревне Абдулино, после разбора пожарища специалисты обнаружили тело 20-летней девушки.

Девушка погибла в страшном пожаре в Башкирии
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