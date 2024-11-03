Ребёнок сгорел на глазах у отца в Башкортостане

Пока известно, что родители и еще двое детей пошли в гости к соседям, а дома остались две сестренки-близняшки. Во время возгорания одна из девочек выбежала и позвала на помощь отца. Мужчина пытался найти второго ребенка, но всё уже горело и было в дыму. У него ничего не получилось. Более того, сам отец сильно обгорел и получил более 50 процентов ожогов тела. Врачи забрали его в реанимацию, состояние у мужчины крайне тяжелое.