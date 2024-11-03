В Уфе заработал Центр мониторинга инсультов

— Подобный центр — это, к сожалению, необходимость современности. Инсульт у человека может случится в любом возрасте и чем раньше и точнее будет поставлен диагноз, тем лучше. Человеку можно будет помочь и оперативно его спасти. И если раньше инсульты были, но их было не так много, то в современном мире они происходят довольно часто. Это прежде всего связано со стрессом и плохой экологией, — отметили в лечебном учреждении.