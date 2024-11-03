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Posted 3 ноября, 05:32

Published 3 ноября, 05:32

Modified 3 ноября, 05:34

Updated 3 ноября, 05:34

В Уфе заработал Центр мониторинга инсультов

В Уфе заработал Центр мониторинга инсультов

3 ноября 2024, 05:32
Фото: 1MI.
Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Центр мониторинга инсультов открылся в Уфе. По словам министра, такого учреждения в Башкирии больше нигде нет. Его специалисты смогут круглосуточно консультировать врачей на местах. В Центре сейчас работают врачи узких направлений, которых может не хватать в других лечебных учреждениях по всей республике. Любой врач из любой больницы может сможет туда обратиться в любое время для консультаций, если он в чем-то сомневается.

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— Подобный центр — это, к сожалению, необходимость современности. Инсульт у человека может случится в любом возрасте и чем раньше и точнее будет поставлен диагноз, тем лучше. Человеку можно будет помочь и оперативно его спасти. И если раньше инсульты были, но их было не так много, то в современном мире они происходят довольно часто. Это прежде всего связано со стрессом и плохой экологией, — отметили в лечебном учреждении.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Инсульт
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