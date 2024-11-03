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Posted 3 ноября, 06:23

Published 3 ноября, 06:23

Modified 3 ноября, 06:25

Updated 3 ноября, 06:25

В Уфе прошел первый забег по «Уфимскому ожерелью»

В Уфе прошел первый забег по «Уфимскому ожерелью»

3 ноября 2024, 06:23
Фото: https://t.me/ratmirmavliev
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Об этом рассказал в социальных сетях мэр города Ратмир Мавлиев.

В столице Башкирии состоялся первый забег по «Уфимскому ожерелью» вокруг города. Общая длина дистанции более 60 километров. Всего на старт вышли более 800 любителей бега. Мэр города предложил своим подписчикам дать официальное название этому спортивному мероприятию. Многие пользователи отреагировали на призыв и предложили такие названия как: Уфимский челлендж: в погоне за красотой, Забег в эпоху здорового образа жизни, Кольцо Уфы, Зеленое кольцо Уфы.

Отметим, что проект «Уфимское ожерелье» реализуется по инициативе Ратмира Мавлиева. Это пешеходная тропа вокруг города с различными видовыми, спортивными и детскими площадками.

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#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Уфимское ожерелье
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