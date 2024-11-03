В Уфе прошел первый забег по «Уфимскому ожерелью»

В столице Башкирии состоялся первый забег по «Уфимскому ожерелью» вокруг города. Общая длина дистанции более 60 километров. Всего на старт вышли более 800 любителей бега. Мэр города предложил своим подписчикам дать официальное название этому спортивному мероприятию. Многие пользователи отреагировали на призыв и предложили такие названия как: Уфимский челлендж: в погоне за красотой, Забег в эпоху здорового образа жизни, Кольцо Уфы, Зеленое кольцо Уфы.