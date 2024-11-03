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Posted 3 ноября, 09:55

Published 3 ноября, 09:55

Modified 3 ноября, 10:22

Updated 3 ноября, 10:22

В горных районах Башкирии из-за снегопада образовались огромные пробки

В горных районах Башкирии из-за снегопада образовались огромные пробки

3 ноября 2024, 09:55
Фото: 1MI.
Фуры застревают и не могут тронутся с места, сообщают читатели Mkset.

Непогода, которая накрыла большую часть республики существенно затруднила проезд по некоторым трассам. И если утром читали сообщали о сильном гололеде на трассе М-5 в районе Буздяка, то сейчас говорят о сильных дорожных заторах в направлении Челябинска, а также в районе села Тюпкильды Туймазинского района республики. Рядом с селом Абзаково фуру потащили вниз с горы. Водитель пытался ее затормозить, кидая песок под колеса, но безуспешно. Автомобиль уперся в обочину.

— Если нет острой необходимости не выезжайте на дальние расстояния. Из-за снега и гололеда во многих местах пробки. Дорога очень скользкая, не рискуйте, — сообщает один из читателей.
Видео: ufa_rb.
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