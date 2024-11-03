В горных районах Башкирии из-за снегопада образовались огромные пробки

Непогода, которая накрыла большую часть республики существенно затруднила проезд по некоторым трассам. И если утром читали сообщали о сильном гололеде на трассе М-5 в районе Буздяка, то сейчас говорят о сильных дорожных заторах в направлении Челябинска, а также в районе села Тюпкильды Туймазинского района республики. Рядом с селом Абзаково фуру потащили вниз с горы. Водитель пытался ее затормозить, кидая песок под колеса, но безуспешно. Автомобиль уперся в обочину.