В горных районах Башкирии из-за снегопада образовались огромные пробки

Posted 3 ноября, 09:55
Published 3 ноября, 09:55
Modified 3 ноября, 10:22
Updated 3 ноября, 10:22
Непогода, которая накрыла большую часть республики существенно затруднила проезд по некоторым трассам. И если утром читали сообщали о сильном гололеде на трассе М-5 в районе Буздяка, то сейчас говорят о сильных дорожных заторах в направлении Челябинска, а также в районе села Тюпкильды Туймазинского района республики. Рядом с селом Абзаково фуру потащили вниз с горы. Водитель пытался ее затормозить, кидая песок под колеса, но безуспешно. Автомобиль уперся в обочину.
— Если нет острой необходимости не выезжайте на дальние расстояния. Из-за снега и гололеда во многих местах пробки. Дорога очень скользкая, не рискуйте, — сообщает один из читателей.