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Posted 3 ноября, 05:50

Published 3 ноября, 05:50

Modified 3 ноября, 09:39

Updated 3 ноября, 09:39

В Башкирии на трассе М-5 сильнейший гололед

Дороги в Башкирии встали

3 ноября 2024, 05:50
Фото: Минтранс Башкирии.

В Башкирии на трассе М-5 сильнейший гололед

Очевидцы сообщают о сильном гололеде на трассе М-5 в районе Буздяка.

Автомобилисты из Башкирии сообщают о сильном гололеде на федеральной трассе и предупреждают всех водителей об опасности.

— Очень скользкая дорога. Сверху снег, а под ним прям ледяная корка. Машина буквально скользит. Поэтому все, кто собирается выезжать на М-5 будьте очень осторожны, — говорит мужчина на видео.
Видео: Минтранс Башкирии.

По данным синоптиков, в регион придет морозная погода. При прояснениях температура опустится ниже 10 градусов. Гололед ожидается на многих дорогах, особенно в горной местности и на перевалах. Специалисты просят не выезжать на дальние расстояния без острой необходимости.

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