Дороги в Башкирии встали

Posted 3 ноября, 05:50
Published 3 ноября, 05:50
Modified 3 ноября, 09:39
Updated 3 ноября, 09:39
Автомобилисты из Башкирии сообщают о сильном гололеде на федеральной трассе и предупреждают всех водителей об опасности.
— Очень скользкая дорога. Сверху снег, а под ним прям ледяная корка. Машина буквально скользит. Поэтому все, кто собирается выезжать на М-5 будьте очень осторожны, — говорит мужчина на видео.
По данным синоптиков, в регион придет морозная погода. При прояснениях температура опустится ниже 10 градусов. Гололед ожидается на многих дорогах, особенно в горной местности и на перевалах. Специалисты просят не выезжать на дальние расстояния без острой необходимости.