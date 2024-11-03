Дороги в Башкирии встали

По данным синоптиков, в регион придет морозная погода. При прояснениях температура опустится ниже 10 градусов. Гололед ожидается на многих дорогах, особенно в горной местности и на перевалах. Специалисты просят не выезжать на дальние расстояния без острой необходимости.