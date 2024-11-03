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Posted 3 ноября, 11:14

Published 3 ноября, 11:14

Modified 3 ноября, 11:29

Updated 3 ноября, 11:29

В Уфе ожидается резкое потепление

Сугробы по пояс и зимняя стужа — что ждёт Уфу в ноябре

3 ноября 2024, 11:14
Фото: mkset.ru.

В Уфе ожидается резкое потепление

Онлайн-информеры прогноза погоды сулят столице Башкирии крайне капризное начало ноября.

И снег, и мороз, и оттепель. Все эти показатели значатся в прогнозе по Уфе от «Яндекс Погоды» на ближайшие десять дней, то есть с понедельника, 4 ноября, по среду, 13 ноября. Онлайн-прогноз для Уфы на начало ноября крайне неустойчив. Так, в ближайшие дни в Уфе ожидаются сильные снегопады с ощущением мороза под -10°С, которые сменятся слякотной оттепелью и +1°С.

Фото: Яндекс. Погода

Согласно информации от Башгидромета, в понедельник, 4 ноября, в регионе прогнозируется облачная погода с редкими прояснениями. В ряде районов возможен небольшой снег. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 7-12 м/с, а ночью в отдельных районах порывы могут достигать 17 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0°С до -5°С, при прояснениях возможны холода до -10°С, а днем температура колеблется в пределах +1°С до -4°С.

В Уфе в понедельник, 4 ноября, будет облачная погода с периодическими прояснениями и незначительным снегом. Ветер также будет западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура будет варьироваться от -2°С до -4°С, а днем — от 0°С до -2°С.

Напомним, дороги в горных районах Башкирии встали из-за сковавшего трассы гололёда, покрытого снегом.

В горных районах Башкирии из-за снегопада образовались огромные пробки
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