Сугробы по пояс и зимняя стужа — что ждёт Уфу в ноябре

Posted 3 ноября, 11:14
Published 3 ноября, 11:14
Modified 3 ноября, 11:29
Updated 3 ноября, 11:29
И снег, и мороз, и оттепель. Все эти показатели значатся в прогнозе по Уфе от «Яндекс Погоды» на ближайшие десять дней, то есть с понедельника, 4 ноября, по среду, 13 ноября. Онлайн-прогноз для Уфы на начало ноября крайне неустойчив. Так, в ближайшие дни в Уфе ожидаются сильные снегопады с ощущением мороза под -10°С, которые сменятся слякотной оттепелью и +1°С.
Согласно информации от Башгидромета, в понедельник, 4 ноября, в регионе прогнозируется облачная погода с редкими прояснениями. В ряде районов возможен небольшой снег. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 7-12 м/с, а ночью в отдельных районах порывы могут достигать 17 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0°С до -5°С, при прояснениях возможны холода до -10°С, а днем температура колеблется в пределах +1°С до -4°С.
В Уфе в понедельник, 4 ноября, будет облачная погода с периодическими прояснениями и незначительным снегом. Ветер также будет западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура будет варьироваться от -2°С до -4°С, а днем — от 0°С до -2°С.
Напомним, дороги в горных районах Башкирии встали из-за сковавшего трассы гололёда, покрытого снегом.