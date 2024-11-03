Сугробы по пояс и зимняя стужа — что ждёт Уфу в ноябре

И снег, и мороз, и оттепель. Все эти показатели значатся в прогнозе по Уфе от «Яндекс Погоды» на ближайшие десять дней, то есть с понедельника, 4 ноября, по среду, 13 ноября. Онлайн-прогноз для Уфы на начало ноября крайне неустойчив. Так, в ближайшие дни в Уфе ожидаются сильные снегопады с ощущением мороза под -10°С, которые сменятся слякотной оттепелью и +1°С.