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Posted 3 ноября, 12:07

Published 3 ноября, 12:07

Modified 3 ноября, 12:18

Updated 3 ноября, 12:18

Стрелка из Стерлитамака задержали

Стрелка из Стерлитамака задержали

3 ноября 2024, 12:07
Фото: 1MI.
Оружие, из которого молодой человек стрелял во дворе изъято полицией, сообщает пресс-служба МВД по РБ, 3 ноября

Полицейские из Стерлитамака оперативно разыскали парней, один из которых устроил стрельбу во дворе дома по ул. Артема. Сообщается, что стрелок местный житель. У него изъят охолощенный пистолет. В отношении его сотрудниками полиции составлен административный протокол, который предусматривает наказание за стрельбу в неположенном месте. Кроме того, выяснилось, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства.

В Стерлитамаке прогремели выстрелы
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Напомним, сегодня ночью молодой парень в Стерлитамаке на ул. Артема достал пистолет и стреляя в разные стороны полностью разрядил обойму. После этого скрылся. Выстрелы напугали местных жителей, которые и обратились в полицию на номер круглосуточной горячей линии МВД по Республике Башкортостан по приему сообщений о нарушениях ПДД: 8 (347) 279 32 92.

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