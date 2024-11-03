Стрелка из Стерлитамака задержали

Полицейские из Стерлитамака оперативно разыскали парней, один из которых устроил стрельбу во дворе дома по ул. Артема. Сообщается, что стрелок местный житель. У него изъят охолощенный пистолет. В отношении его сотрудниками полиции составлен административный протокол, который предусматривает наказание за стрельбу в неположенном месте. Кроме того, выяснилось, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства.