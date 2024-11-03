Рекордное количество пьяных водителей задержали за сутки в Башкирии

Владимир Севастьянов в своем телеграмм-канале рассказал об итогах рейдовых мероприятий, которые дорожные полицейские провели по всему региону в минувшие сутки. Инспекторы ГАИ оформили более 1300 административных протоколов и задержали 60 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.