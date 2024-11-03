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Posted 3 ноября, 07:04

Published 3 ноября, 07:04

Modified 3 ноября, 07:06

Updated 3 ноября, 07:06

Рекордное количество пьяных водителей задержали за сутки в Башкирии

Рекордное количество пьяных водителей задержали за сутки в Башкирии

3 ноября 2024, 07:04
Фото: ТГ/Владимир Севастьянов.
Главный госавтоинспектор региона рассказал об этом в своих социальных сетях.

Владимир Севастьянов в своем телеграмм-канале рассказал об итогах рейдовых мероприятий, которые дорожные полицейские провели по всему региону в минувшие сутки. Инспекторы ГАИ оформили более 1300 административных протоколов и задержали 60 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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По словам пользователей сети, подобные мероприятия желательно проводить каждый день, чтобы уменьшить количество алкашей на дорогах республики.

— Вот бы проводили подобные рейды каждый день. Чтобы пьяных стало как можно меньше. А так молодцы инспекторы. Даже ночью в Уфе видел несколько постов. «И это несмотря на грязь и холод», —написал в комментариях уфимец Айгиз.
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