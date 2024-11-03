Рекордное количество пьяных водителей задержали за сутки в Башкирии

Posted 3 ноября, 07:04
Published 3 ноября, 07:04
Modified 3 ноября, 07:06
Updated 3 ноября, 07:06
Владимир Севастьянов в своем телеграмм-канале рассказал об итогах рейдовых мероприятий, которые дорожные полицейские провели по всему региону в минувшие сутки. Инспекторы ГАИ оформили более 1300 административных протоколов и задержали 60 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
По словам пользователей сети, подобные мероприятия желательно проводить каждый день, чтобы уменьшить количество алкашей на дорогах республики.
— Вот бы проводили подобные рейды каждый день. Чтобы пьяных стало как можно меньше. А так молодцы инспекторы. Даже ночью в Уфе видел несколько постов. «И это несмотря на грязь и холод», —написал в комментариях уфимец Айгиз.