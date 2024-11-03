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Posted 3 ноября, 09:34

Published 3 ноября, 09:34

Modified 3 ноября, 09:36

Updated 3 ноября, 09:36

Карантин по бешенству животных установили в селе в Башкирии

Карантин по бешенству животных установили в селе в Башкирии

3 ноября 2024, 09:34
Фото: 1MI.
Указ с требованием карантина опубликован на портале правовой информации главы Башкортостана.

Ограничения действуют с 29 октября в селе Кусимовский рудник, в Абзелиловском районе республики. В документе указано, что очаг бешенства животных зарегистрирован на улице Набережная. Ввоз и вывоз животных из этого села запрещен. Также нельзя его посещать посторонним людям кроме специалистов государственной ветеринарной службы. Также запрещается проводить ярмарки и другие мероприятия с массовым скоплением людей.

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По словам местных жителей, карантин могли ввести из-за того, что домашних животных покусали лисы, зараженные бешенством. Охотники отмечают наличие этой болезни у лесных хищников.

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