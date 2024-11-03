Карантин по бешенству животных установили в селе в Башкирии

Ограничения действуют с 29 октября в селе Кусимовский рудник, в Абзелиловском районе республики. В документе указано, что очаг бешенства животных зарегистрирован на улице Набережная. Ввоз и вывоз животных из этого села запрещен. Также нельзя его посещать посторонним людям кроме специалистов государственной ветеринарной службы. Также запрещается проводить ярмарки и другие мероприятия с массовым скоплением людей.