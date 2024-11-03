Как вернуть белизну кроссовкам, несмотря на осеннюю грязь — три копеечных способа!

Осенние прогулки оставляют на обуви не только грязь, но и влагу, поэтому важно не только очищать, но и тщательно просушивать кроссовки после каждой чистки. Хозяйственное мыло и мицеллярная вода также подойдут для быстрого освежения, но перед использованием любого средства проверьте его действие на небольшом участке, чтобы не повредить материал.