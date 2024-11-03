Как вернуть белизну кроссовкам, несмотря на осеннюю грязь — три копеечных способа!

Posted 3 ноября, 07:42
Published 3 ноября, 07:42
Modified 3 ноября, 07:44
Updated 3 ноября, 07:44
Осенние кроссовки нуждаются в тщательном уходе. Не секрет, что яркие белые модели — это всегда немного рискованно, особенно в сырую погоду, когда вода и грязь буквально окутывают их со всех сторон. Но, к счастью, можно вернуть кроссовкам свежесть и сияющий вид с помощью проверенных домашних средств.
Белые кроссовки осенью страдают особенно сильно, и тут на помощь приходит обычная зубная паста. Нанесите небольшое количество пасты на щетку и круговыми движениями обработайте загрязненные участки.
Паста быстро удаляет пятна, а благодаря мягкому абразиву, отлично очищает ткань от грязи, попавшей в тканевые поры. После чистки достаточно протереть поверхность влажной салфеткой или губкой — и кроссовки снова будут выглядеть как новенькие.
— Зубная паста всегда выручает, особенно осенью, когда обувь быстро загрязняется на улице, — рассказала Алиса, опытная хозяйка и автор канала «Всё в порядке».
Пищевая сода — ещё одно отличное решение для борьбы с осенними пятнами. Она удаляет не только грязь, но и осенние лужи, которые оставляют темные разводы. Смешайте соду с водой до состояния густой пасты и аккуратно нанесите на проблемные зоны.
После этого протрите их зубной щеткой и оставьте на пару минут. Это поможет пасте проникнуть в ткань и убрать даже въевшиеся пятна. После процедуры просто смойте средство водой. Сода вернет кроссовкам сияние, не оставив шансов осенним лужам.
Для белых кроссовок лимонный сок — это настоящий природный спасатель. Его кислотные свойства помогают эффективно очистить загрязнения и вернуть обуви свежий вид. Смешайте пару ложек лимонного сока с водой, смочите этой смесью салфетку и аккуратно протрите кроссовки.
Лимон поможет избавиться от пятен и придаст обуви лёгкий, свежий аромат, что особенно актуально в сырую осеннюю погоду.
Осенние прогулки оставляют на обуви не только грязь, но и влагу, поэтому важно не только очищать, но и тщательно просушивать кроссовки после каждой чистки. Хозяйственное мыло и мицеллярная вода также подойдут для быстрого освежения, но перед использованием любого средства проверьте его действие на небольшом участке, чтобы не повредить материал.