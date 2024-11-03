К юбилею Уфы в Башкирии вывели новый сорт цитруса

— У нас в Уфе в лимонарии работают уникальные специалисты, которых больше нет нигде в России. Они уже несколько лет выводят новые и улучшенные сорта цитрусовых, которые могут расти в нашем климате, пока, к сожалению, только в теплицах. В стране комплексов как у нас только три. Еще один у наших соседей в Челябинске и Саратове. Однако наш самый крупный и самый посещаемый туристами. В год у нас бывает больше 50 тысяч гостей, — подчеркнули в лимонарии.