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Posted 3 ноября, 05:07

Published 3 ноября, 05:07

Modified 3 ноября, 05:09

Updated 3 ноября, 05:09

К юбилею Уфы в Башкирии вывели новый сорт цитруса

К юбилею Уфы в Башкирии вывели новый сорт цитруса

3 ноября 2024, 05:07
Фото: https://lemonarium.ru
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Специалисты назвали его «Уфимский», сообщается на сайте городского лимонария.

В Уфимском лимонарии вывели новый сорт цитрусовых. Селекцию провели аккуратно в честь 450-летия столицы Башкирии. Его назвали «Уфимский». Специалисты отмечают его необычный вкус, который сочетает в себе сладость и кислинку одновременно. По словам сотрудников лимонария уже зарегистрировали его в Госкомиссии РФ по охране селекционных сортов.

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— У нас в Уфе в лимонарии работают уникальные специалисты, которых больше нет нигде в России. Они уже несколько лет выводят новые и улучшенные сорта цитрусовых, которые могут расти в нашем климате, пока, к сожалению, только в теплицах. В стране комплексов как у нас только три. Еще один у наших соседей в Челябинске и Саратове. Однако наш самый крупный и самый посещаемый туристами. В год у нас бывает больше 50 тысяч гостей, — подчеркнули в лимонарии.

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