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Posted 3 ноября, 04:49

Published 3 ноября, 04:49

Modified 3 ноября, 04:51

Updated 3 ноября, 04:51

До -10 градусов опустится температура воздуха в Башкирии

До -10 градусов опустится температура воздуха в Башкирии

3 ноября 2024, 04:49
Фото: 1MI.
Об этом сообщили в региональном центре по мониторингу погоды.

В республике в ближайшие дни температура воздуха опустится до -10 градусов. Так холодно будет по ночам и при ясной погоде. По словам синоптиков, в регион пришел холодный фронт с Казахстана и Оренбурга и задержится в Башкортостана на несколько дней. После чего станет холоднее и снежнее.

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— Можно с уверенностью заявить, что в Башкортостан пришла календарная зима. В этом году она немного припозднилась, но несмотря на это природа свое берет. При ясной погоде в горных и северных районах республики будет морозно. Ночью температура запросто опустится до -10. «На дорогах возможно образование гололеда и снежных заносов», —сообщили в гидрометцентре.

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