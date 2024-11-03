До -10 градусов опустится температура воздуха в Башкирии

— Можно с уверенностью заявить, что в Башкортостан пришла календарная зима. В этом году она немного припозднилась, но несмотря на это природа свое берет. При ясной погоде в горных и северных районах республики будет морозно. Ночью температура запросто опустится до -10. «На дорогах возможно образование гололеда и снежных заносов», —сообщили в гидрометцентре.