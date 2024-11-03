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Posted 3 ноября, 06:35

Published 3 ноября, 06:35

Modified 3 ноября, 06:37

Updated 3 ноября, 06:37

Девушка погибла в страшном пожаре в Башкирии

Девушка погибла в страшном пожаре в Башкирии

3 ноября 2024, 06:35
Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона в воскресенье, 3 ноября.

ЧП произошло в деревне Абдуллино Бураевского района Башкирии. Рано утром там загорелась деревянная баня. Возгорание не успели быстро заметить и спустя несколько минут огонь перекинулся на деревянный дом и гараж, в котором стояла машина.

Очевидцы вызвали пожарных.

— Мы сразу позвонили в МЧС и с мужиками побежали тушить пожар. Однако пламя было настолько сильным, что сделать самостоятельно что-то с ним не получалось, — рассказал очевидец.

Приехавшие на место происшествия пожарные вместе с добровольцами потушили пламя и после проливки остатков пожарища пошли на осмотр помещений. Спустя несколько минут они обнаружили фрагменты тела 20-летней девушки. На то, что она, может быть, внутри указал ее знакомый, который выжил, но получил сильные ожоги. Сейчас на месте ЧП работают следователи и дознаватель МЧС.

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