Девушка погибла в страшном пожаре в Башкирии

Posted 3 ноября, 06:35
Published 3 ноября, 06:35
Modified 3 ноября, 06:37
Updated 3 ноября, 06:37
ЧП произошло в деревне Абдуллино Бураевского района Башкирии. Рано утром там загорелась деревянная баня. Возгорание не успели быстро заметить и спустя несколько минут огонь перекинулся на деревянный дом и гараж, в котором стояла машина.
Очевидцы вызвали пожарных.
— Мы сразу позвонили в МЧС и с мужиками побежали тушить пожар. Однако пламя было настолько сильным, что сделать самостоятельно что-то с ним не получалось, — рассказал очевидец.
Приехавшие на место происшествия пожарные вместе с добровольцами потушили пламя и после проливки остатков пожарища пошли на осмотр помещений. Спустя несколько минут они обнаружили фрагменты тела 20-летней девушки. На то, что она, может быть, внутри указал ее знакомый, который выжил, но получил сильные ожоги. Сейчас на месте ЧП работают следователи и дознаватель МЧС.