Девушка погибла в страшном пожаре в Башкирии

Приехавшие на место происшествия пожарные вместе с добровольцами потушили пламя и после проливки остатков пожарища пошли на осмотр помещений. Спустя несколько минут они обнаружили фрагменты тела 20-летней девушки. На то, что она, может быть, внутри указал ее знакомый, который выжил, но получил сильные ожоги. Сейчас на месте ЧП работают следователи и дознаватель МЧС.