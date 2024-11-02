В Уфе водитель устроил мини-бассейн в пикапе

Как выяснили правоохранители, 22-летний водитель не только нарушил правила перевозки пассажиров, но и скрывал регистрационные знаки своего автомобиля. А его «пассажиры-модели» — 27-летние молодые люди — также попали под горячую руку закона за отсутствие ремней безопасности. В итоге всем троим были выписаны административные материалы.