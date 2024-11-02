В Уфе водитель устроил мини-бассейн в пикапе

Posted 2 ноября, 06:37
Published 2 ноября, 06:37
Modified 2 ноября, 06:39
Updated 2 ноября, 06:39
В видео, которое быстро разлетелось по интернету, можно увидеть, как водитель пикапа, превратив кузов в водоем, развлекая прохожих. Парни рекламируя цветы в руках весело позируют на фоне «бассейна». Однако веселье не прошло бесследно — сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по этому случаю.
Как выяснили правоохранители, 22-летний водитель не только нарушил правила перевозки пассажиров, но и скрывал регистрационные знаки своего автомобиля. А его «пассажиры-модели» — 27-летние молодые люди — также попали под горячую руку закона за отсутствие ремней безопасности. В итоге всем троим были выписаны административные материалы.