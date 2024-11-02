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Posted 2 ноября, 06:37

Published 2 ноября, 06:37

Modified 2 ноября, 06:39

Updated 2 ноября, 06:39

В Уфе водитель устроил мини-бассейн в пикапе

В Уфе водитель устроил мини-бассейн в пикапе

2 ноября 2024, 06:37
Фото: БашДТП.
Уфимец решил удивить прохожих и устроил в кузове пикапа «Хавал Поер Кингконг», вечеринку с двумя полуголыми парнями, сообщает в субботу, 2 ноября, городская Госавтоинспекция.

В видео, которое быстро разлетелось по интернету, можно увидеть, как водитель пикапа, превратив кузов в водоем, развлекая прохожих. Парни рекламируя цветы в руках весело позируют на фоне «бассейна». Однако веселье не прошло бесследно — сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по этому случаю.

Как выяснили правоохранители, 22-летний водитель не только нарушил правила перевозки пассажиров, но и скрывал регистрационные знаки своего автомобиля. А его «пассажиры-модели» — 27-летние молодые люди — также попали под горячую руку закона за отсутствие ремней безопасности. В итоге всем троим были выписаны административные материалы.

Как ранее сообщал Mkset, в Мелеузовском районе был пойман злостный нарушитель закона.

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