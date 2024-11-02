В Уфе с неба посыпались микроволновки

Posted 2 ноября, 07:32
Published 2 ноября, 07:32
Modified 2 ноября, 07:35
Updated 2 ноября, 07:35
Ночью 2 ноября в уфимском районе Инорс местные жители столкнулись с неожиданной «кухонной бомбардировкой». В одном из домов по улице Мушникова один из соседей решил избавиться от старой микроволновки и посуды, выбросив их прямо из окна.
Согласно сообщениям очевидцев, на улицу с высоты упали не только микроволновая печь, но и кастрюля с тарелками. Один из вылетающих с окна предметов, с точностью снайпера, попал прямо на лобовое стекло «Kia Rio», оставив его разбитым. Всего за одну ночь, «кухонная воздушная атака», затронула три автомобиля.
Как сообщают источники, владельцы пострадавших машин не оставили ситуацию без внимания и обратились в полицию.
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