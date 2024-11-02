В Уфе с неба посыпались микроволновки

Согласно сообщениям очевидцев, на улицу с высоты упали не только микроволновая печь, но и кастрюля с тарелками. Один из вылетающих с окна предметов, с точностью снайпера, попал прямо на лобовое стекло «Kia Rio», оставив его разбитым. Всего за одну ночь, «кухонная воздушная атака», затронула три автомобиля.