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Posted 2 ноября, 07:32

Published 2 ноября, 07:32

Modified 2 ноября, 07:35

Updated 2 ноября, 07:35

В Уфе с неба посыпались микроволновки

В Уфе с неба посыпались микроволновки

2 ноября 2024, 07:32
Фото: 1MI.
Уфимские автомобилисты стали жертвами неожиданных «подарков» с высоты, сообщает в субботу, 2 ноября, телеканал «UTV».

Ночью 2 ноября в уфимском районе Инорс местные жители столкнулись с неожиданной «кухонной бомбардировкой». В одном из домов по улице Мушникова один из соседей решил избавиться от старой микроволновки и посуды, выбросив их прямо из окна.

Согласно сообщениям очевидцев, на улицу с высоты упали не только микроволновая печь, но и кастрюля с тарелками. Один из вылетающих с окна предметов, с точностью снайпера, попал прямо на лобовое стекло «Kia Rio», оставив его разбитым. Всего за одну ночь, «кухонная воздушная атака», затронула три автомобиля.

Как сообщают источники, владельцы пострадавших машин не оставили ситуацию без внимания и обратились в полицию.

Фото: UTV

Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке полицейские раскрыли кражу, которая началась с «креативного» подхода к ремонту гаража.

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