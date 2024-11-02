В ТПП РФ на налоговом форуме обсудили проблемы предпринимателей

Posted 2 ноября, 08:30
Published 2 ноября, 08:30
Modified 2 ноября, 08:32
Updated 2 ноября, 08:32
Участники обсудили новые параметры налоговой системы и налоговую политику в ближайшие несколько лет.
Поправки в Налоговый кодекс, принятые в июле и октябре этого года, подразумевают обновление параметров налогообложения корпоративных и личных доходов и нововведения для бизнеса. Кроме того, были озвучены инициативы по донастройке налогового законодательства, которыми представители бизнеса поделились с сотрудниками Федеральной налоговой службы.
По словам президента ТПП России Сергея Катырина, налоговая служба входит в перечень самых открытых служб в стране, а ее представители стремятся понять, услышать и решить проблемы в пользу предпринимателей. Однако существуют моменты, прописанные в законодательстве, которые следует учитывать.
Поэтому ищутся пути оптимизации тех или иных вещей с целью минимизации потерь бизнеса и временных затрат. Существуют вещи, реализуемые в краткосрочной перспективе при участии налоговиков, а также те, которые нужно решать на законодательном уровне.
По информации, озвученной руководством Федеральной налоговой службы, множество сервисов могут значительно упростить жизнь предпринимателям.
Согласно заявлению заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Виктора Бациева, в марте был запущен сервис «Бизнес-онлайн». В его рамках предпринимателям предоставляется комплексная услуга с использованием биометрии, позволяющая за считаные часы создать готовый бизнес с открытием банковского расчетного счета.
Также в ходе форума прошли тематические круглые столы — от акцизного налогообложения до налоговых льгот инвесторам.
Всероссийский налоговый форум состоялся в этом году в двадцатый раз. За время своего существования он стал площадкой, где представители бизнеса могут обсудить с представителями государства существующие препятствия, обнаружить пробелы в законодательстве и найти решение проблем.