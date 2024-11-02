В Башкирии на трассах установят инновационные разделители

Posted 2 ноября, 16:11
Published 2 ноября, 16:11
Modified 2 ноября, 16:13
Updated 2 ноября, 16:13
Одной из ключевых инициатив станет использование надежных дорожных удерживающих ограждений, которые помогут физически отделить встречные потоки транспорта. По данным «Autonews», это решение стало частью стратегии по снижению уровня смертности в ДТП на 50% за ближайшие годы.
По словам замначальника Управления организации безопасности дорожного движения МВД Евгения Артемова, такие ограждения способны не только предотвратить столкновения, но и создать более безопасные условия для водителей. Кроме того, особое внимание будет уделено проектированию участков для обгона. При этом будет учитываться множество факторов: от расстояния видимости до состава транспортного потока и геометрических характеристик дороги.
Также, для повышения эффективности оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП планируется задействовать вертолёты санитарной авиации. Благодаря этому время доставки раненых в медицинские учреждения значительно сократится.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе автомобиль такси, «Форд», врезался в стоящую машину. Жертвой аварии стала пассажирка такси.