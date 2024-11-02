mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 16:11

Published 2 ноября, 16:11

Modified 2 ноября, 16:13

Updated 2 ноября, 16:13

В Башкирии на трассах установят инновационные разделители

В Башкирии на трассах установят инновационные разделители

2 ноября 2024, 16:11
Фото: 1MI.
В стремлении сократить смертность на дорогах к 2030 году, МВД России планирует реализовать ряд мер, направленных на снижение аварийности, сообщают в субботу, 2 ноября, в пресс-службе ведомства.

Одной из ключевых инициатив станет использование надежных дорожных удерживающих ограждений, которые помогут физически отделить встречные потоки транспорта. По данным «Autonews», это решение стало частью стратегии по снижению уровня смертности в ДТП на 50% за ближайшие годы.

По словам замначальника Управления организации безопасности дорожного движения МВД Евгения Артемова, такие ограждения способны не только предотвратить столкновения, но и создать более безопасные условия для водителей. Кроме того, особое внимание будет уделено проектированию участков для обгона. При этом будет учитываться множество факторов: от расстояния видимости до состава транспортного потока и геометрических характеристик дороги.

Также, для повышения эффективности оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП планируется задействовать вертолёты санитарной авиации. Благодаря этому время доставки раненых в медицинские учреждения значительно сократится.

Такси разбилось в Уфе — есть жертвы
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе автомобиль такси, «Форд», врезался в стоящую машину. Жертвой аварии стала пассажирка такси.

Читайте также:
Напавшего на полицейских мужчину арестовали в БашкирииУфимка спасла слепых котят от гибелиШтормовая погода накроет Башкирию
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#ДТП#Россия#Дороги#Владимир Путин#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Смертность#Безопасность#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Татарстан#Кумертау#Белебей#Водители#Мелеуз#МВД России#Медицинская помощь#Аварии#Ограждения#Вертолёты#Проектирование#Участки для обгона#Санитарная авиация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика