В Башкирии на трассах установят инновационные разделители

По словам замначальника Управления организации безопасности дорожного движения МВД Евгения Артемова, такие ограждения способны не только предотвратить столкновения, но и создать более безопасные условия для водителей. Кроме того, особое внимание будет уделено проектированию участков для обгона. При этом будет учитываться множество факторов: от расстояния видимости до состава транспортного потока и геометрических характеристик дороги.