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Posted 2 ноября, 08:05

Published 2 ноября, 08:05

Modified 2 ноября, 08:07

Updated 2 ноября, 08:07

Уфимский подросток обманул пенсионеров на ₽1 млн

Уфимский подросток обманул пенсионеров на ₽1 млн

2 ноября 2024, 08:05
Фото: 1MI.
Молодой парень стал курьером для телефонных мошенников, сообщает в субботу, 2 ноября, прокуратура Башкирии.

По версии следствия, все началось летом 2024 года. Как стало известно, 17-летний юноша попал в сеть преступного сговора через интернет и начал действовать в связке с неустановленными сообщниками. Их план был прост: звонить пенсионерам и рассказывать ужасные истории о происшествиях с участием их родственников. Логика была проста — вызвать страх и срочную необходимость передать деньги для решения вопросов с правоохранительными органами.

Среди жертв оказались пять пожилых граждан, которые поверили мошенникам и отдали свои сбережения на общую сумму свыше одного миллиона рублей. Сначала юноша забирал деньги, а затем делил деньги со своими сообщниками: часть средств отправлялась на указанные банковские счета, а часть оставалась ему как «вознаграждение» за труды.

Интересно, что после ареста молодой человек признал свою вину и даже возместил потерянные суммы пострадавшим. Тем не менее, его ждёт суд: уголовное дело о мошенничестве будет направлено в Советский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.

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Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке преступная схема обманщицы привела к неприятностям для местных жителей, потерявших свои квартиры и все сбережения.

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