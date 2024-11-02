Уфимский подросток обманул пенсионеров на ₽1 млн

По версии следствия, все началось летом 2024 года. Как стало известно, 17-летний юноша попал в сеть преступного сговора через интернет и начал действовать в связке с неустановленными сообщниками. Их план был прост: звонить пенсионерам и рассказывать ужасные истории о происшествиях с участием их родственников. Логика была проста — вызвать страх и срочную необходимость передать деньги для решения вопросов с правоохранительными органами.