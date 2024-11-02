Уфимка спасла слепых котят от гибели

Открыв мешок, она обнаружила маленьких пушистиков — пять котят, которые едва не стали жертвами жестокости человека. Как рассказывает девушка, «не раздумывая ни секунды», она решила забрать их к себе домой. Сразу же после спасения уфимка накормилa малышей со шприца и обустроила для них временное укрытие. На момент написания материала, трое из пяти котят, уже нашли свой новый дом.