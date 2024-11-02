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Posted 2 ноября, 11:54

Published 2 ноября, 11:54

Modified 2 ноября, 11:56

Updated 2 ноября, 11:56

Уфимка спасла слепых котят от гибели

Уфимка спасла слепых котят от гибели

2 ноября 2024, 11:54
Фото: FreePik.
В одном из дворов города, неизвестный мужчина оставил беззащитных котят на произвол судьбы, сообщает в субботу, 2 ноября, телеканал «UTV».

На улице Богдана Хмельницкого в Уфе, житель дома № 88/1 решил избавиться от пятерых беззащитных слепых котят, бросив их в мешке прямо в мусорный бак. Однако, мимо проходящая девушка услышала писк из контейнера и, движимая инстинктивным желанием помочь, подошла ближе.

Открыв мешок, она обнаружила маленьких пушистиков — пять котят, которые едва не стали жертвами жестокости человека. Как рассказывает девушка, «не раздумывая ни секунды», она решила забрать их к себе домой. Сразу же после спасения уфимка накормилa малышей со шприца и обустроила для них временное укрытие. На момент написания материала, трое из пяти котят, уже нашли свой новый дом.

Как ранее сообщал Mkset, группа спасения помогла усатым жителям Уфы выйти из западни.

Милота дня: уфимские спасатели вернули пушистых хулиганов домой
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