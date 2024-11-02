Уфимка спасла слепых котят от гибели

Posted 2 ноября, 11:54
Published 2 ноября, 11:54
Modified 2 ноября, 11:56
Updated 2 ноября, 11:56
На улице Богдана Хмельницкого в Уфе, житель дома № 88/1 решил избавиться от пятерых беззащитных слепых котят, бросив их в мешке прямо в мусорный бак. Однако, мимо проходящая девушка услышала писк из контейнера и, движимая инстинктивным желанием помочь, подошла ближе.
Открыв мешок, она обнаружила маленьких пушистиков — пять котят, которые едва не стали жертвами жестокости человека. Как рассказывает девушка, «не раздумывая ни секунды», она решила забрать их к себе домой. Сразу же после спасения уфимка накормилa малышей со шприца и обустроила для них временное укрытие. На момент написания материала, трое из пяти котят, уже нашли свой новый дом.