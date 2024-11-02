«Салават Юлаев» против СКА: где смотреть и прогнозы на победу

Posted 2 ноября, 10:37
Published 2 ноября, 10:37
Modified 2 ноября, 13:51
Updated 2 ноября, 13:51
Матч пройдет на льду «Уфа-Арена», а начало игры назначено на 19:00 по уфимскому времени. Билетов на момент написания материала уже не осталось. Однако, прямая трансляция будет доступна на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).
СКА вновь стал главным хедлайнером межсезонья, и это не случайно. Команда Романа Ротенберга сделала ряд подписаний, которые привлекли внимание хоккейного сообщества. Возвращение звёздного форварда Евгения Кузнецова и подписание защитника Тони Де Анджело из НХЛ порадовали болельщиков команды. Кроме того, СКА укрепил состав такими игроками, как Зайцев и Андронов, сохранив при этом опытных мастеров, таких как Грицюк и Педан.
С другой стороны, «Салават Юлаев» тоже не отстаёт. После решения финансовых вопросов команда демонстрирует отличные результаты на домашнем льду. Нападающий Джошуа Ливо, который набрал 20 очков в 17 играх, продолжает радовать болельщиков своей игрой. Он может стать ключевым игроком в предстоящем матче, считают эксперты.
История противостояний команд в КХЛ выглядит следующим образом: «Салават Юлаев» одержал 14 побед (11-2-1), забросив 87 шайб, тогда как СКА имеет в активе 18 побед (13-4-1) и 106 голов.
Обе команды прервали свои победные серии: «Салават Юлаев» уступил «Адмиралу», а СКА — «Локомотиву». Тем не менее, до этих поражений уфимцы выиграли три встречи подряд, а питерцы — целых семь.
Букмекеры предлагают ставки на то, что «Салават Юлаев» не проиграет в основное время за 1.75, а также на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайб за 1.57. Коэффициенты на победу «Салавата» составляют 2.93, на ничью — 4.40, а на победу СКА — 2.14. Тотал больше 5.5 шайб предлагается за 1.80, а тотал меньше — за 2.00.
Как стало известно, перед матчем на «Уфа-Арене» выступит популярный уфимский музыкант Thomas Mraz (16+). В 18:00 он порадует зрителей своим выступлением, а после проведет автограф-сессию.