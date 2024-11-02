«Салават Юлаев» против СКА: где смотреть и прогнозы на победу

Букмекеры предлагают ставки на то, что «Салават Юлаев» не проиграет в основное время за 1.75, а также на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайб за 1.57. Коэффициенты на победу «Салавата» составляют 2.93, на ничью — 4.40, а на победу СКА — 2.14. Тотал больше 5.5 шайб предлагается за 1.80, а тотал меньше — за 2.00.