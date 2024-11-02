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Posted 2 ноября, 16:33

Published 2 ноября, 16:33

Modified 2 ноября, 16:53

Updated 2 ноября, 16:53

«Салават Юлаев» одержал победу над питерским СКА

«Салават Юлаев» одержал победу над питерским СКА

2 ноября 2024, 16:33
Фото: 1MI.
Уфимский хоккейный клуб в субботу, 2 ноября, одержал победу в домашнем матче против команды из Питера.

«Салават Юлаев» провел успешный матч против питерского СКА, одержав победу со счетом 4:2. Игра прошла на домашнем льду «Уфа-Арена». Матч завершил домашнюю серию для уфимцев, из пяти проведенных встреч они уступили только «Адмиралу».

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После этой победы «Салават Юлаев» набрал 22 очка после 18 матчей и занял четвертое место в таблице Восточной конференции. У СКА сейчас 31 балл после 23 игр — команда занимает вторую строчку на Западе.

Ход матча

Первый период начался активно. В середине первой двадцатиминутки Егор Сучков открыл счет, реализовав численное преимущество. Для 23-летнего нападающего этот гол стал вторым в текущем сезоне — за 18 матчей он набрал три очка (2+1).

Во втором периоде игра продолжала быть напряженной. Сначала Захар Бардаков сравнял счет для гостей, однако уже через три минуты Джошуа Ливо вновь вывел «Салават» вперед. Позже Артём Пименов увеличил разрыв до двух шайб — его гол также стал вторым в сезоне после 17 игр. Ассистировал ему именно Ливо, который стал лучшим бомбардиром лиги с 22 (11+11) очками в 19 матчах.

Третий период не обошелся без интриги: Михаил Григоренко реализовал большинство и сократил отставание до минимума. Однако вскоре после этого тренер СКА решил снять вратаря, что дало возможность Шелдону Ремпалу забросить шайбу в пустые ворота соперника за две минуты до конца игры.

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