«Салават Юлаев» одержал победу над питерским СКА

Во втором периоде игра продолжала быть напряженной. Сначала Захар Бардаков сравнял счет для гостей, однако уже через три минуты Джошуа Ливо вновь вывел «Салават» вперед. Позже Артём Пименов увеличил разрыв до двух шайб — его гол также стал вторым в сезоне после 17 игр. Ассистировал ему именно Ливо, который стал лучшим бомбардиром лиги с 22 (11+11) очками в 19 матчах.