РЭО: в 64 регионах появились штабы по вопросам обращения с ТКО

Отметим, что федеральный штаб собирает данные по всей стране. Тем не менее проблематично дотянуться до маленьких населенных пунктов, где также образуются отходы. Для этого приходится задействовать региональные власти. По поручению Министерства природных ресурсов и экологии РФ в субъектах были сформированы штабы под председательством глав регионов. Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он обратил внимание на принципы деятельности штабов — они аналогичны работе федерального штаба. Задачи представителей штаба заключаются в анализе устойчивости региональных операторов, оценке наличия контейнеров для ТКО и контейнерных площадок, а также спецтехники. Наряду с этим штабы должны мониторить обеспеченность регионов отраслевой инфраструктурой, передает 56orb.ru.