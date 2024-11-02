РЭО: в 64 регионах появились штабы по вопросам обращения с ТКО

Posted 2 ноября, 15:02
Published 2 ноября, 15:02
Modified 2 ноября, 15:03
Updated 2 ноября, 15:03
Отметим, что федеральный штаб собирает данные по всей стране. Тем не менее проблематично дотянуться до маленьких населенных пунктов, где также образуются отходы. Для этого приходится задействовать региональные власти. По поручению Министерства природных ресурсов и экологии РФ в субъектах были сформированы штабы под председательством глав регионов. Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он обратил внимание на принципы деятельности штабов — они аналогичны работе федерального штаба. Задачи представителей штаба заключаются в анализе устойчивости региональных операторов, оценке наличия контейнеров для ТКО и контейнерных площадок, а также спецтехники. Наряду с этим штабы должны мониторить обеспеченность регионов отраслевой инфраструктурой, передает 56orb.ru.
Двенадцати регионам, в которых будут проходить губернаторские выборы, разрешено формировать штабы с отсрочкой. К таким субъектам относятся Астраханская, Вологодская, Курганская, Кемеровская, Калининградская, Курская области, Оренбуржье, Ставрополье, Хабаровский край, Кабардино-Балкария, Калмыкия и Башкортостан. В некоторых регионах губернаторы не будут исполнять функции председателей — в Чечне, Татарстане, Красноярском крае и Томской области. Ещё в девяти субъектах РФ данные штабы отсутствуют. На заседании рабочей группы представители Российского экологического оператора и Минприроды России дали субъектам рекомендации по исправлению недоработок в максимально сжатые сроки.