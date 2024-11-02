По каким критериям жители Поволжья выбирают жилье?

Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин подчеркнул, что в 2024 году доступность ипотеки в России существенно снизилась. Тем не менее покупка недвижимости зачастую остается необходимой, и в этих случаях выжидать не всегда удобно, отсюда и поиск альтернатив. В числе таких вариантов — так называемые неипотечные сделки, когда жилье приобретается за собственные деньги, без использования кредитных средств банка.