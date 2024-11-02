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Posted 2 ноября, 10:18

Published 2 ноября, 10:18

Modified 2 ноября, 10:20

Updated 2 ноября, 10:20

По каким критериям жители Поволжья выбирают жилье?

По каким критериям жители Поволжья выбирают жилье?

2 ноября 2024, 10:18
Фото: 1MI.
При покупке жилья жители ПФО, в первую очередь, ориентируются на его местоположение и на имеющийся бюджет. Реже всего на выбор влияют условия кредитования и юридические аспекты. Об этом сообщается в результатах опроса* ВТБ.

Каждый третий житель ПФО считает наиболее комфортным «молодое» вторичное жилье (от 3 до 10 лет). Еще треть опрошенных считают удобным вариантом загородный дом. Комфортность новостроек (до трех лет с момента сдачи дома) отметили 21% опрошенных. Лишь 17% симпатизируют вторичному жилью, построенному более 10 лет назад.

При всех плюсах первичной недвижимости (отсутствие истории, современные планировки и инфраструктура) существенным минусом оказываются шум и неудобство во время ремонта у соседей. Именно этот аспект чаще всего называли респонденты в качестве негативной стороны проживания в новостройке (53%). Среди других минусов — длительное ожидание завершения строительства (44%) и возможные проблемы с инфраструктурой и коммуникациями (38% и 40% соответственно).

При этом вторичное жилье со сроком сдачи более 10 лет назад около половины опрошенных считают старым и требующим ремонта.

В числе факторов, влияющих на выбор вида недвижимости, — местоположение (42% опрошенных), бюджет (41%), размер и планировка объекта (35%), инфраструктура и услуги поблизости (33%), состав семьи (26%), состояние и отделка недвижимости (22%), образ жизни (20%) и экологичность (15%). Реже всего на выбор недвижимости влияют родственники (12%), условия кредитования (7%) и юридические аспекты (4%).

Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин подчеркнул, что в 2024 году доступность ипотеки в России существенно снизилась. Тем не менее покупка недвижимости зачастую остается необходимой, и в этих случаях выжидать не всегда удобно, отсюда и поиск альтернатив. В числе таких вариантов — так называемые неипотечные сделки, когда жилье приобретается за собственные деньги, без использования кредитных средств банка.

*Опрос проведен ВТБ со 2 по 8 октября 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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