Пассажирский автобус перевернулся в Башкирии

Согласно предварительным данным, в пятницу, 1 ноября, водитель автобуса марки «Лотос» не смог справиться с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства на бок. Как стало известно, в момент инцидента в салоне автобуса не было ни одного пассажира, а сам водитель остался невредимым.