Пассажирский автобус перевернулся в Башкирии

Posted 2 ноября, 05:01
Published 2 ноября, 05:01
Modified 2 ноября, 05:03
Updated 2 ноября, 05:03
Согласно предварительным данным, в пятницу, 1 ноября, водитель автобуса марки «Лотос» не смог справиться с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства на бок. Как стало известно, в момент инцидента в салоне автобуса не было ни одного пассажира, а сам водитель остался невредимым.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В данный момент проводится расследование для выяснения причин аварии.
Как ранее сообщал Mkset, из-за непогоды Минтранс Республики Башкортостан принял решение о введении ограничений на движение грузовиков на участке дороги от села Архангельское до Белорецка. Также Южный автовокзал Башкирии сообщил о приостановке рейсов из-за сложных дорожных условий.