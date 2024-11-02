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Posted 2 ноября, 05:01

Published 2 ноября, 05:01

Modified 2 ноября, 05:03

Updated 2 ноября, 05:03

Пассажирский автобус перевернулся в Башкирии

Пассажирский автобус перевернулся в Башкирии

2 ноября 2024, 05:01
Фото: Госавтоинспекция РБ.
В Уфе на Миловском шоссе опрокинулся пассажирский автобус «Лотос», сообщает в субботу, 2 ноября, Госавтоинспекция Башкирии.

Согласно предварительным данным, в пятницу, 1 ноября, водитель автобуса марки «Лотос» не смог справиться с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства на бок. Как стало известно, в момент инцидента в салоне автобуса не было ни одного пассажира, а сам водитель остался невредимым.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В данный момент проводится расследование для выяснения причин аварии.

Фото: Госавтоинспекция РБ

Как ранее сообщал Mkset, из-за непогоды Минтранс Республики Башкортостан принял решение о введении ограничений на движение грузовиков на участке дороги от села Архангельское до Белорецка. Также Южный автовокзал Башкирии сообщил о приостановке рейсов из-за сложных дорожных условий.

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