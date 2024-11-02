Не делайте эти 5 ошибок, если хотите сохранить цикламен здоровым и красивым

Posted 2 ноября, 12:45
Published 2 ноября, 12:45
Modified 2 ноября, 12:47
Updated 2 ноября, 12:47
Цикламен — удивительное растение, которое, в отличие от многих других цветов, распускается не весной или летом, а глубокой осенью и даже зимой. Этот эффектный цветок с нежными лепестками, который часто называют «альпийской фиалкой», завоевал сердца любителей домашних растений своей красотой и неприхотливостью.
Однако, чтобы цикламен рос здоровым и полным сил, необходимо учитывать несколько нюансов. Ольга, растениевод и автор канала «Наши растения», рассказала какие ошибки чаще всего делают начинающего садовода.
Цикламен — выходец из прохладных лесов и горных областей, и для него привычны умеренные температуры. Если в помещении, где стоит растение, температура превышает 20–22 градуса, цветок начинает страдать.
В жаре он чувствует себя некомфортно, может замедлить развитие, а иногда и вовсе «заснуть». Оптимальная температура для него — около 15–17 градусов. Цветоводы рекомендуют держать цикламен подальше от батарей и других источников тепла, особенно в период цветения.
Ещё одна проблема для цикламена — это сухой воздух, особенно в отопительный сезон, когда влажность в доме заметно снижается. Цикламен привык к условиям высокой влажности, поэтому в пересушенном воздухе его листья начинают желтеть, а сам цветок становится уязвимым к вредителям, таким как паутинный клещ.
Чтобы избежать этого, некоторые цветоводы рекомендуют рядом с горшком ставить ёмкость с водой, которая будет испаряться и увлажнять воздух. При этом важно помнить: сам цветок опрыскивать нельзя, особенно в период цветения, иначе есть риск появления пятен на листьях.
Цикламен предпочитает рассеянный свет и боится ярких солнечных лучей. Если его поставить на подоконник, где в полдень солнце сильно прогревает стекло, листья могут получить ожоги, а само растение станет вялым. Лучшее место для «альпийской фиалки» — северное или восточное окно, где света будет достаточно, но прямые солнечные лучи не будут обжигать нежные листья. Альтернативный вариант — притенять окно в полуденные часы.
Полив для цикламена должен быть умеренным и аккуратным. Важно помнить, что цикламен категорически не переносит, когда вода попадает на листья и бутоны. Поэтому для полива лучше всего использовать метод погружения: горшок с цветком ставят в ёмкость с водой на 10–15 минут, чтобы корни впитали влагу. После этого горшок вынимают и дают стечь лишней воде. Слишком частый полив может привести к загниванию корней и гибели растения, так что важно избегать чрезмерного увлажнения.
Хотя цикламен не терпит избытка влаги, грунт в его горшке не должен полностью пересыхать, особенно в период цветения. Если земля становится слишком сухой, растение может сбросить бутоны или прекратить цветение. Лучший способ поддерживать необходимую влажность — следить за верхним слоем почвы и увлажнять его, как только он подсохнет, но избегая застойной воды.
Ранее эксперты рассказали, как вырастить микрозелень почти бесплатно.