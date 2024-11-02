Не делайте эти 5 ошибок, если хотите сохранить цикламен здоровым и красивым

Полив для цикламена должен быть умеренным и аккуратным. Важно помнить, что цикламен категорически не переносит, когда вода попадает на листья и бутоны. Поэтому для полива лучше всего использовать метод погружения: горшок с цветком ставят в ёмкость с водой на 10–15 минут, чтобы корни впитали влагу. После этого горшок вынимают и дают стечь лишней воде. Слишком частый полив может привести к загниванию корней и гибели растения, так что важно избегать чрезмерного увлажнения.