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Posted 2 ноября, 13:44

Published 2 ноября, 13:44

Modified 2 ноября, 13:46

Updated 2 ноября, 13:46

Напавшего на полицейских мужчину арестовали в Башкирии

Напавшего на полицейских мужчину арестовали в Башкирии

2 ноября 2024, 13:44
Фото: Пресс-служба судов РБ.
В Стерлитамаке суд решил заключить под стражу мужчину, который напал на полицейских с ножом, сообщает в субботу, 2 ноября, пресс-служба судов Республики Башкортостан.

Как ранее сообщал Mkset, 14 октября 2024 года в одном из продуктовых магазинов ТЦ, мужчина находясь под воздействием эмоций, начал вести себя крайне агрессивно. Охрана магазина была вынуждена вызвать полицию, так как ситуация вышла из-под контроля. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, они попытались успокоить мужчину и вернуть его к здравому смыслу.

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Однако вместо того чтобы прислушаться к их словам, он стал угрожать полицейским ножом и даже ранил одного из них в руку. Чтобы разрешить конфликт и предотвратить дальнейшие травмы, полицейские применили предупредительный выстрел в воздух. Но даже это не смогло остановить хулигана. В конечном итоге было принято решение использовать табельное оружие для обезвреживания нарушителя.

Судя по сообщениям из пресс-службы судов Башкирии, в субботу, 2 ноября, 30-летнему мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 15 суток до 15 декабря 2024 года. Он обвиняется по статье 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти.

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