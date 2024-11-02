Напавшего на полицейских мужчину арестовали в Башкирии

Однако вместо того чтобы прислушаться к их словам, он стал угрожать полицейским ножом и даже ранил одного из них в руку. Чтобы разрешить конфликт и предотвратить дальнейшие травмы, полицейские применили предупредительный выстрел в воздух. Но даже это не смогло остановить хулигана. В конечном итоге было принято решение использовать табельное оружие для обезвреживания нарушителя.