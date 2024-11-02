Медведев: «Единая Россия» проработала поправки ко второму чтению бюджета

Posted 2 ноября, 07:29
Published 2 ноября, 07:29
Modified 2 ноября, 07:29
Updated 2 ноября, 07:29
По его словам, «Единая Россия» при составлении ведущего финансового документа государства вместе с кабинетом министром смогла достичь важнейшей цели — финансирования послания главы государства и положений народной программы ЕР.
Медведев рассказал, что партия учитывала многомиллиардные ассигнования, необходимые для реализации программы капремонта школ и детских садов, модернизации инфраструктуры, обустройства общественных пространств, ремонта и обслуживания ЖКХ. Значительные средства планируют направить на социальную сферу, включая поддержку семей с детьми и пожилых людей, выплату материнского капитала и ежемесячных пособий по рождению и воспитанию ребенка.
Помимо этого, партия призывает расширить субсидирование на развитие агропромышленного комплекса.
Медведев отмечает, что речь идет о комплексной модернизации сельских территорий, проведении мелиорации, закупке сельскохозяйственной техники в формате льготного лизинга, защите водных биологических ресурсов.
Требуется продолжать реализацию индивидуальных программ регионального развития, о чем в отдельном порядке заявил председатель «Единой России». Кроме того, ЕР выступает с инициативой увеличить финансовое обеспечение науки и научных проектов под управлением авторитетных ученых.
Медведев также подчеркнул, что необходимо расширить финансирование статей бюджета, которые помогают популяризировать физкультуру и спорт в стране и организовать своевременную иммунизацию граждан.
«Средства направят на модернизацию спортивной инфраструктуры регионов и муниципалитетов. В 2025 году это 29 объектов, в 2026–2027 годах — по 57 объектов ежегодно. Здесь также поддержка массового спорта, формирование условий для здорового образа жизни», — расписал возможности дополнительного финансирования по ряду направлений он.
В числе обсуждаемых инициатив стоит упомянуть увеличение расходов бюджета на меры по поддержке русского языка и культуры, в том числе в странах-партнерах, где в школах преподают на русском.
По словам Медведева, финансирование стоит направить на обучение преподавателей, которые впоследствии отправятся за границу для обучения детей на русском языке, на печать учебных материалов и их отправление в другие страны. Как сообщает сайт ER.RU, в планах — издать как минимум 200 тысяч учебников русского языка.
Также стоит отметить, что при формировании проекта бюджета ЕР предложила включить в документ дополнительные субсидии на программы реабилитации инвалидов, что поможет улучшить качество жизни не менее чем для 1,7 миллиона инвалидов ежегодно.