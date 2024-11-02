Медведев: «Единая Россия» проработала поправки ко второму чтению бюджета

По словам Медведева, финансирование стоит направить на обучение преподавателей, которые впоследствии отправятся за границу для обучения детей на русском языке, на печать учебных материалов и их отправление в другие страны. Как сообщает сайт ER.RU, в планах — издать как минимум 200 тысяч учебников русского языка.