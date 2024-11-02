InterComm показала шорт-лист лучших проектов по корпоративным коммуникациям

В текущем году было подано 319 заявок, что является рекордом премии. В шорт-лист вошли 129 из них. Всего представлены 18 номинаций, среди которых «Новые медиа», «Семейные ценности», «Территория добра» и другие. В списке участников присутствуют крупнейшие российские компании из различных секторов экономики, таких как IT, ретейл и машиностроение. Такие компании, как Сбербанк, «Норникель», «Ростелеком» и «Мегафон», участвуют в премии уже не в первый раз.