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Posted 2 ноября, 11:07

Published 2 ноября, 11:07

Modified 2 ноября, 11:07

Updated 2 ноября, 11:07

InterComm показала шорт-лист лучших проектов по корпоративным коммуникациям

InterComm показала шорт-лист лучших проектов по корпоративным коммуникациям

2 ноября 2024, 11:07
Фото: 1MI.
Организаторы крупнейшей премии в России и СНГ в области внутрикорпоративных коммуникаций опубликовали шорт-лист проектов, участвующих в премии InterComm.

Лариса Рудакова, глава оргкомитета премии и главный редактор InterComm Media, рассказала, что команду впечатлили проекты, представленные в этом году. По её словам, среди них есть яркие и вдохновляющие кейсы, но некоторые проекты не отвечают высоким требованиям премии. Она пояснила, что на премии ждут инновационные проекты, задающие или даже опережающие тренды, которые станут бенчмарками для индустрии. Об этом пишет портал 56orb.ru.

В текущем году было подано 319 заявок, что является рекордом премии. В шорт-лист вошли 129 из них. Всего представлены 18 номинаций, среди которых «Новые медиа», «Семейные ценности», «Территория добра» и другие. В списке участников присутствуют крупнейшие российские компании из различных секторов экономики, таких как IT, ретейл и машиностроение. Такие компании, как Сбербанк, «Норникель», «Ростелеком» и «Мегафон», участвуют в премии уже не в первый раз.

Финальная защита проектов пройдет 5–6 ноября, а победителей и призеров объявят на торжественной церемонии в Москве, которая состоится 21 ноября. Премия InterComm проводится уже в пятнадцатый раз. Её организатором выступает коммуникационная группа «МедиаЛайн», а информационным партнером — медиахолдинг 1MI.

Премия InterComm призвана развивать корпоративную культуру, поддерживать высокие профессиональные стандарты и внедрять лучшие практики мотивации и обучения персонала.

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