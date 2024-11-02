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Posted 2 ноября, 11:55

Published 2 ноября, 11:55

Modified 2 ноября, 11:57

Updated 2 ноября, 11:57

Хозяйки чистят утюг только этим средством — 20 минут, и он снова как новый

Хозяйки чистят утюг только этим средством — 20 минут, и он снова как новый

2 ноября 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney. Хозяйки чистят утюг только этим средством — 20 минут, и он снова как новый
Каждая хозяйка знает, что накипь на утюге не только снижает его эффективность, но и портит ткани. Но теперь проблему можно решить всего за 20 минут, используя простые средства. Рассказываем, как легко и быстро вернуть утюгу первозданную чистоту.

Со временем даже самые качественные утюги начинают покрываться накипью — мелкими отложениями солей, которые появляются из-за частого использования водопроводной воды. Эти отложения затрудняют выделение пара и оставляют следы на ткани, что превращает глажку в непростую задачу. Утюг перестает идеально скользить, а следы от накипи могут испортить внешний вид одежды.

Существует множество способов борьбы с накипью, но не все они безопасны и эффективны. Поэтому лайфхак с использованием скотча и лимонной кислоты приобрел популярность среди хозяек, благодаря своей простоте и быстроте.

Как избавиться от накипи за 20 минут?

Для этого метода потребуется лишь три простых компонента, которые наверняка найдутся в любом доме: скотч, лимонная кислота и немного воды. Лимонная кислота — один из самых действенных и доступных средств для удаления известкового налета и отложений, а скотч помогает удержать раствор на поверхности утюга, чтобы процесс очистки был максимально эффективным.

— Используя скотч и лимонную кислоту, вы сможете очистить утюг быстро и безопасно, не прибегая к дорогим химическим средствам», — объясняет опытная домохозяйка Ольга, блогер и автор канала «Она знает».

Пошаговая инструкция для очистки утюгаПошаговая инструкция для очистки утюга
Пошаговая инструкция для очистки утюга. Фото: Изображение Midjourney

Пошаговая инструкция для очистки утюга

  1. Приготовление раствора: возьмите стакан воды и добавьте в него столовую ложку лимонной кислоты. Смешивайте раствор до полного растворения порошка. Это нужно для того, чтобы лимонная кислота начала расщеплять минеральные отложения, которые образуются внутри утюга.

  2. Заклейте отверстия скотчем: возьмите скотч и нарежьте его на небольшие полоски. Полностью заклейте подошву утюга, уделяя особое внимание отверстиям для выхода пара. Это необходимо для того, чтобы раствор не вытекал и действовал только в местах скопления накипи. Если утюг имеет функцию самоочистки, её также стоит активировать.

  3. Залейте раствор: теперь залейте приготовленный раствор в резервуар для воды. Важно делать это аккуратно, чтобы вода с лимонной кислотой попала именно в места, где образовались отложения. После этого утюг нужно оставить на 15–20 минут. За это время кислота расщепит минеральные отложения, и накипь начнет постепенно растворяться.

  4. Снимите скотч и промойте утюг: по истечении времени аккуратно снимите скотч. Лучше делать это над раковиной или тазом, так как из отверстий начнет вытекать грязная вода с остатками накипи. После этого промойте резервуар утюга чистой водой и активируйте подачу пара, чтобы удалить остатки раствора и накипи.

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