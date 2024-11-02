Хозяйки чистят утюг только этим средством — 20 минут, и он снова как новый

Приготовление раствора: возьмите стакан воды и добавьте в него столовую ложку лимонной кислоты. Смешивайте раствор до полного растворения порошка. Это нужно для того, чтобы лимонная кислота начала расщеплять минеральные отложения, которые образуются внутри утюга.

Заклейте отверстия скотчем: возьмите скотч и нарежьте его на небольшие полоски. Полностью заклейте подошву утюга, уделяя особое внимание отверстиям для выхода пара. Это необходимо для того, чтобы раствор не вытекал и действовал только в местах скопления накипи. Если утюг имеет функцию самоочистки, её также стоит активировать.

Залейте раствор: теперь залейте приготовленный раствор в резервуар для воды. Важно делать это аккуратно, чтобы вода с лимонной кислотой попала именно в места, где образовались отложения. После этого утюг нужно оставить на 15–20 минут. За это время кислота расщепит минеральные отложения, и накипь начнет постепенно растворяться.