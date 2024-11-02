Хабиров — сведущий, Довлатов — счастливый. Что означают фамилии наших земляков

Когда-то у людей не было фамилий и имен — были прозвища. Позже появились имена, фамилии и отчества. Фамилия способ идентифицировать человека. Узнать от куда он произошел, какого рода? В деревне было два Василия, один из них сын священнослужителя, чтобы не было путаницы его обозначали Поповым. Или Кузнецов, говорит о том, что в семье был кузнец, Кожемяка, Плотников, Также фамилии образовывались от места происхождения людей — Новгородский, Москвин или от отчества Иванов, Алексеев, Спиридон.