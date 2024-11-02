Хабиров — сведущий, Довлатов — счастливый. Что означают фамилии наших земляков

Posted 2 ноября, 04:15
Published 2 ноября, 04:15
Modified 2 ноября, 04:52
Updated 2 ноября, 04:52
Когда-то у людей не было фамилий и имен — были прозвища. Позже появились имена, фамилии и отчества. Фамилия способ идентифицировать человека. Узнать от куда он произошел, какого рода? В деревне было два Василия, один из них сын священнослужителя, чтобы не было путаницы его обозначали Поповым. Или Кузнецов, говорит о том, что в семье был кузнец, Кожемяка, Плотников, Также фамилии образовывались от места происхождения людей — Новгородский, Москвин или от отчества Иванов, Алексеев, Спиридон.
Наши предки верили, что имя влияет на судьбу. Поэтому серьезно относились к его выбору. На России жили люди разных национальностей, торговали, устанавливали родственные связи. Многие восточные имена арабского или персидского происхождения воспринимаются татарами, башкирами, как свои национальные и приобрели множество производных форм.
Фамилия Хабиров имеет богатую историю взаимодействия различных национальных культур и относится к распространённому в нашей стране фамилий тюркского происхождения. Благородное имя Хабир означает — «сведущий, обладающий знаниями, вестник». Мудрым, рассудительным, грамотным человеком хотели видеть своего ребенка родители выбирая такое имя.
Фамилия Рамазанова — тюркского происхождения. Основанная от мужского имени Рамазан.
Имя в свою очередь произошло от арабского названия священного месяца рамазан, который переводится как жаркий.
Минюст России внес Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года за то, что открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против СВО, получала финансовую поддержку от иностранных источников. Получив статус иногента поет о «заболевшей», «поредевшей» и «онемевшей» родине.
Мнение земляков о ней сильно изменилось в последние годы.
— Земфира — яркий пример того, как талант угасает от употребления алкоголя и запрещенных веществ. Спесь и дурость погубила когда-то любимицу Уфы, вела себя безобразно с фанатами, журналистами и простыми людьми, перегибала палку. Кому она там теперь нужна? А своими выходками лишь позорит фамилию предков, — Альфира, нарколог, Уфа.
Фамилия Утяшев образована от башкирско-татарского имени Утяш и означает — «мальчик вымоленный у Всевышнего». Имя было популярным у казанских татар в XVI–XVII веках. Так называли долгожданных мальчиков в семье. Характер у Ляйсан, имя которой переводится, как «весенняя капель» — действительно мужской».
Фамилия Мавлиев произошла от арабского мужского имени Мавли, означающее «Аллах», «господин». Называя своего ребенка Мавли родители верили, что он будет настоящим достойным мусульманином. По другой версии фамилия произошла от аравийского слова «мавля» — вольноотпущенник.
Фамилия Квят не очень распространенная в России. В сохранившихся летописных материалах люди с этой фамилией являлись важными персонами из славянского новгородского мещанства в XVIII–XIX вв. Иван Грозный имел список благозвучных фамилий, которые даровались за заслуги. Квият одна из таких.
Фамилия образована от арабского имени Нури — «светозарный», Нур — «луч», «сияние», «свет». Имя было очень популярным у мусульман, так как оно совпадало с одним из имен Аллаха, люди верили, что ребенок всю жизнь будет под его покровительством. «Свет башкирского балета» — так можно смело называть величайшего артиста балета, балетмейстера — Рудольфа Нуриева.
Фамилия Мулдашев является распространенна среди народов Тувы и других регионах Сибири. Существует несколько версий о происхождении и значении этой фамилии.
Слово «мулдаш» переводится с тувинского языка как «почитаемый» или «уважаемый». Действительно. Доктор медицинских наук, профессор, врач-офтальмологвысшей квалификационной категории. Основатель клиники и создатель трансплантационной технологии Аллоплант. Заслуженный врач Российской Федерации, Председатель Экспертного Совета по пластической хирургии. Изобретатель многочисленных операций, ведущий хирург Всероссийского центра глазной и пластической хирургии — Эрнст Мулдашев заслужено уважаемый и почитаемый человек во всем мире.
Сергей Довлатов по паспорту — Довлатов-Мечик родился в Уфе, тоже наш земляк. Довлатян — фамилия матери Сергея Донатовича, русифицировалась в Довлатову. Фамилия всеми любимого писателя произошла от арабского слова «давлат» — «счастье». Самых желанных мальчиков называли таким именем.
Фамилия Гимаев чаще всего встречается в Башкирии и Татарстане, произошла от мусульманского мужского имени Гимай. В переводе с арабского означает «работник».
Трижды чемпион мира, чемпион Европы, Чемпион СССР, Чемпион Японии, обладатель множества кубков. Награжден медалью «За трудовое отличие», орденом «Знак Почета». Член Зала славы Отечественного хоккея, а под сводами «Уфы-Арены» поднят стяг Ирека Гимаева No18. Гордость башкирского и российского хоккея — это коллосальный труд.
Моргенштерн — на немецком языке означает — Утренняя звезда. фамилия немецкого и еврейского происхождения. Это девичья фамилия матери исполнителя Алишера Моргенштерна.
Суд признал Моргенштерна иноагентом. Причиной внесения в реестр иностранных агентов рэп-исполнителя стала его политическая деятельность в интересах иностранного источника.
Молодой человек позволявший себе выступать в леопардовых трусах, рассказал как-то, что считает себя дьяволом, пояснив это тем, что «утренняя звезда» в Библии — имя Люцифера. Однако, священник РПЦ прокомментировал это заявление.
— Хочу порадовать Алишера, что у него на самом деле самая что ни на есть христианская фамилия, так как Христос про себя говорит так: «Я — яркая утренняя звезда, — ответил священник Павел Островский.
— Кто такой Моргенштерн — певец? Творческая личность? Прославился на своей тупости и вседозволенности. Яркий пример того, что отсутствие цензуры плохо. Как можно было допускать этого морального урода на телевидении? Более того делать рекламным лицом. Его фанаты школьники с первого по девятый класс. Уехал и пусть не возвращается, — Светлана Уфа.
Влияет имя или фамилия на характер и судьбу однозначно сказать нельзя. Многое зависит от человека, его трудолюбия, стремлений, воспитания и любви к Родине. А фамилию можно поменять, если совсем не по душе.