Дорогу в Башкирии закрыли из-за непогоды

Posted 2 ноября, 04:42
Published 2 ноября, 04:42
Modified 2 ноября, 04:44
Updated 2 ноября, 04:44
Начиная с вечера 1 ноября, Минтранс Республики Башкортостан принял решение о введении ограничений на движение грузовиков на участке дороги от села Архангельское до Белорецка. Это было вызвано неблагоприятными дорожными условиями, которые могли создать трудности для большегрузного транспорта. Однако к 9:00 утра 2 ноября стало известно, что дорога вновь открыта для движения.
В то же время Южный автовокзал Республики Башкортостан сообщил о приостановке 10 рейсов из-за сложных дорожных условий. Это означает, что некоторые пассажиры могут столкнуться с задержками или изменениями в расписании. А вот в аэропорту «Уфа» обстановка более стабильная: никаких инцидентов по безопасности не зафиксировано, но один рейс все же был отменен.
Как ранее сообщал Mkset, первый день ноября встретил жителей региона сильным снегом и гололедом.