Дорогу в Башкирии закрыли из-за непогоды

В то же время Южный автовокзал Республики Башкортостан сообщил о приостановке 10 рейсов из-за сложных дорожных условий. Это означает, что некоторые пассажиры могут столкнуться с задержками или изменениями в расписании. А вот в аэропорту «Уфа» обстановка более стабильная: никаких инцидентов по безопасности не зафиксировано, но один рейс все же был отменен.