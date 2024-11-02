Дачники удивлены: как ультразвуковой отпугиватель за одну неделю избавил от мышей!

Цены на такую технику варьируются от 199 до 7700 рублей, в зависимости от модели и функциональности. К примеру, простые устройства с базовыми характеристиками могут стоить около 200 рублей, в то время как более продвинутые модели, способные охватывать большие площади и оснащенные дополнительными функциями, могут достигать ценовых отметок в 7000 рублей и более.