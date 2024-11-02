Башкирия утопает в снегу

Однако снегопад охватил не только Кумертау. Телеканал «UTV» также показал, как снежная зима пришла в Караидельский район Башкирии. Накануне, 1 ноября, деревня Нагретдиново встретила сильный снегопад, который оставил на земле толстый слой снега. Не осталась без внимания и деревня Федоровка Благовещенского района, где местные жители сообщили о том, что снег буквально за ночь превратил черную землю в белую.