Башкирия утопает в снегу

Posted 2 ноября, 09:11
Published 2 ноября, 09:11
Modified 2 ноября, 09:13
Updated 2 ноября, 09:13
В начале ноября, когда деревья еще не успели сбросить свои листья, зима уже нагрянула на территорию региона. Мэр Кумертау Олег Астахов поделился кадрами заснеженного города, где машины и дома утонули в белом одеяле снега.
— Эх, снова машину чистить придется.
— Хочу сказать «спасибо» погоде, за такие выкрутасы. Что мне теперь делать со своим новогодним настроением?
— Очень красиво, но главное, чтобы дороги успевали расчистить, — комментируют местные жители.
Однако снегопад охватил не только Кумертау. Телеканал «UTV» также показал, как снежная зима пришла в Караидельский район Башкирии. Накануне, 1 ноября, деревня Нагретдиново встретила сильный снегопад, который оставил на земле толстый слой снега. Не осталась без внимания и деревня Федоровка Благовещенского района, где местные жители сообщили о том, что снег буквально за ночь превратил черную землю в белую.
Как ранее сообщал Mkset, Южный автовокзал Республики Башкортостан сообщил о приостановке нескольких рейсов из-за сложных дорожных условий.