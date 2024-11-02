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Posted 2 ноября, 09:11

Published 2 ноября, 09:11

Modified 2 ноября, 09:13

Updated 2 ноября, 09:13

Башкирия утопает в снегу

Башкирия утопает в снегу

2 ноября 2024, 09:11
Фото: 1MI.
Кумертау и его окрестности полностью покрылись белым покровом, сообщает в субботу, 2 ноября, глава администрации города Олег Астахов.

В начале ноября, когда деревья еще не успели сбросить свои листья, зима уже нагрянула на территорию региона. Мэр Кумертау Олег Астахов поделился кадрами заснеженного города, где машины и дома утонули в белом одеяле снега.

— Эх, снова машину чистить придется.
— Хочу сказать «спасибо» погоде, за такие выкрутасы. Что мне теперь делать со своим новогодним настроением?
— Очень красиво, но главное, чтобы дороги успевали расчистить, — комментируют местные жители.

Однако снегопад охватил не только Кумертау. Телеканал «UTV» также показал, как снежная зима пришла в Караидельский район Башкирии. Накануне, 1 ноября, деревня Нагретдиново встретила сильный снегопад, который оставил на земле толстый слой снега. Не осталась без внимания и деревня Федоровка Благовещенского района, где местные жители сообщили о том, что снег буквально за ночь превратил черную землю в белую.

Как ранее сообщал Mkset, Южный автовокзал Республики Башкортостан сообщил о приостановке нескольких рейсов из-за сложных дорожных условий.

Дорогу в Башкирии закрыли из-за непогоды
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