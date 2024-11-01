Жителей Башкирии эвакуировали спасатели

Posted 1 ноября, 17:16
Published 1 ноября, 17:16
Modified 1 ноября, 17:18
Updated 1 ноября, 17:18
Как стало известно, в пятиэтажном доме в Стерлитамаке вспыхнул сильный огонь. Пожар начался на втором этаже, где загорелась комната. Огнеборцы быстро прибыли на место происшествия и начали эвакуацию жильцов.
На место происшествия прибыло 15 специалистов и четыре единицы техники. Специалисты использовали самоспасатели и начали эвакуацию жильцов через лестничные марш. В результате удалось спасти 16 человек, среди которых были четверо детей.
Интересно отметить, что ещё 20 жителей смогли покинуть здание самостоятельно. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Как сообщают в ведомстве, никто не пострадал в результате инцидента.
Как ранее сообщал Mkset, интерес мужчины из Башкирии к производству самогона, привел к сильному пожару в его квартире.