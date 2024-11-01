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Posted 1 ноября, 17:16

Published 1 ноября, 17:16

Modified 1 ноября, 17:18

Updated 1 ноября, 17:18

Жителей Башкирии эвакуировали спасатели

Жителей Башкирии эвакуировали спасатели

1 ноября 2024, 17:16
Фото: МЧС России.
В Стерлитамаке спасатели вывели из огненного плена взрослых и детей, сообщает в пятницу, 1 ноября, МЧС России.

Как стало известно, в пятиэтажном доме в Стерлитамаке вспыхнул сильный огонь. Пожар начался на втором этаже, где загорелась комната. Огнеборцы быстро прибыли на место происшествия и начали эвакуацию жильцов.

На место происшествия прибыло 15 специалистов и четыре единицы техники. Специалисты использовали самоспасатели и начали эвакуацию жильцов через лестничные марш. В результате удалось спасти 16 человек, среди которых были четверо детей.

Фото: МЧС России

Интересно отметить, что ещё 20 жителей смогли покинуть здание самостоятельно. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Как сообщают в ведомстве, никто не пострадал в результате инцидента.

Как ранее сообщал Mkset, интерес мужчины из Башкирии к производству самогона, привел к сильному пожару в его квартире.

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