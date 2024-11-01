Якушев: При поддержке ЕР в бюджете заложено 180 млрд рублей на развитие горсреды

Федеральный партпроект «Формирование комфортной городской среды» стал эффективным инструментом благоустройства и реновации общественных пространств в наших городах и селах. Программа запущена в 2017-м, а в 2022-м стартовал еще один параллельный проект — «Жители МКД», в рамках которого жильцы подключаются к управлению многоквартирным домом и решают вопросы по содержанию придомовой, дворовой территорий и подъездов. По этим двум проектам: «Городская среда» и «Жители МКД» — наша республика находится в тройке лучших в стране наряду с Московской областью и Татарстаном», — сказала Елена Родина, депутат Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва, первый заместитель председателя Комитета Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному развитию.