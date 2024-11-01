Якушев: При поддержке ЕР в бюджете заложено 180 млрд рублей на развитие горсреды

Posted 1 ноября, 09:23
Published 1 ноября, 09:23
Modified 1 ноября, 09:25
Updated 1 ноября, 09:25
Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что реализация программы будет продолжаться, поскольку на её финансирование предусмотрены средства в бюджете на ближайшие три года.
На развитие комфортной городской среды заложено 180 миллиардов рублей. Несмотря на все трудности, «Единая Россия» настояла на выделении средств на этот проект, потому что он дает мощный социальный эффект.
«Это программа для людей, она меняет облик наших городов, сёл», — заявил Якушев во время посещения благоустроенных объектов в Тамбове.
Якушев также напомнил, что проект по благоустройству общественных пространств был инициирован «Единой Россией» в 2016 году, а позднее трансформирован в федеральную программу. Особое значение имеет участие населения в выборе территорий для благоустройства, подчеркнул он. «Когда люди сами выбирают и место, и принимают участие в разработке проекта, мы получаем хорошие проектные решения и реализуем их в жизни», — отметил Якушев.
На брифинге в «Московском комсомольце» руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что с 2021 года число жителей, участвующих в голосовании по отбору объектов благоустройства, выросло вдвое. В этом году, по данным партии, участие в голосовании приняли более 17 миллионов россиян по сравнению с 9 миллионами в 2021 году, сообщается на сайте ER.RU.
«Вместе с Минстроем мы задействуем в голосовании десятки тысяч волонтеров. Ежегодно обновляется порядка 9 тысяч объектов. При проведении работ на них обеспечиваем партийный контроль. За каждым объектом закреплен муниципальный депутат от „Единой России. Он проверяет, вовремя ли вышел на стройплощадку подрядчик, учитывается ли мнение жителей и дизайн, который они предлагают“, — добавил Сидякин.
«В целом по республике 17 муниципалитетов по итогам прошлого года признаны городами с комфортной городской средой.
Работы теперь начинаются с народного голосования за объекты, которые входят в программу. Так, в этом году свое мнение высказали более 974 тысяч человек. Важным этапом является мониторинг: партийцы и жители проводят рейды по благоустроенным ранее объектам, чтобы посмотреть, насколько они исправны и пригодны к эксплуатации.
Федеральный партпроект «Формирование комфортной городской среды» стал эффективным инструментом благоустройства и реновации общественных пространств в наших городах и селах. Программа запущена в 2017-м, а в 2022-м стартовал еще один параллельный проект — «Жители МКД», в рамках которого жильцы подключаются к управлению многоквартирным домом и решают вопросы по содержанию придомовой, дворовой территорий и подъездов. По этим двум проектам: «Городская среда» и «Жители МКД» — наша республика находится в тройке лучших в стране наряду с Московской областью и Татарстаном», — сказала Елена Родина, депутат Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва, первый заместитель председателя Комитета Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному развитию.