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Posted 1 ноября, 12:12

Published 1 ноября, 12:12

Modified 1 ноября, 12:14

Updated 1 ноября, 12:14

В Уфе арестовали высокопоставленного чиновника

В Уфе арестовали высокопоставленного чиновника

1 ноября 2024, 12:12
Фото: Пресс-служба судов РБ.
Экс-главу Мелеузовского района обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает в пятницу, 1 ноября, Следственный комитет Башкирии.

Как стало известно, 1 ноября 2024 года в Советском районном суде Уфы состоялось заседание по делу бывшего главы Администрации Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, а также в нарушении законодательства при заключении договоров аренды муниципальных земель.

По версии следствия, Шамсутдинов воспользовался своим служебным положением и через посредника получил крупную сумму денег за содействие в выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов.

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Согласно материалам дела, назначенный на должность главы администрации в феврале 2018 года, Шамсутдинов использовал свои полномочия для личной выгоды. Он не только способствовал заключению незаконных договоров, но и оказывал общее покровительство строительным компаниям.

Мера пресечения для обвиняемого была избрана в виде заключения под стражу до конца 2024 года. Кроме того, был арестован и один из учредителей строительной компании, которому инкриминируется посредничество во взяточничестве.

Видео: Пресс-служба судов РБ.
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