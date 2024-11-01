В Уфе арестовали высокопоставленного чиновника

Posted 1 ноября, 12:12
Published 1 ноября, 12:12
Modified 1 ноября, 12:14
Updated 1 ноября, 12:14
Как стало известно, 1 ноября 2024 года в Советском районном суде Уфы состоялось заседание по делу бывшего главы Администрации Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, а также в нарушении законодательства при заключении договоров аренды муниципальных земель.
По версии следствия, Шамсутдинов воспользовался своим служебным положением и через посредника получил крупную сумму денег за содействие в выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов.
Согласно материалам дела, назначенный на должность главы администрации в феврале 2018 года, Шамсутдинов использовал свои полномочия для личной выгоды. Он не только способствовал заключению незаконных договоров, но и оказывал общее покровительство строительным компаниям.
Мера пресечения для обвиняемого была избрана в виде заключения под стражу до конца 2024 года. Кроме того, был арестован и один из учредителей строительной компании, которому инкриминируется посредничество во взяточничестве.