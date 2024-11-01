В Башкирии заключили 5,3 тыс. ипотечных сделок на рынке ИЖС в 2024 году — Домклик

Posted 1 ноября, 14:14
Published 1 ноября, 14:14
Modified 1 ноября, 14:15
Updated 1 ноября, 14:15
В первую тройку по спросу вошли Московская область, Краснодарский край и Республика Башкортостан.
В Подмосковье Сбер выдал 8,9 тыс. ипотечных кредитов в сегменте ИЖС, в Краснодарском крае — 6,6 тыс., в Республике Башкортостан — 5,3 тыс. Четвертое место заняла Республика Татарстан (4,4 тыс.), пятое — Тюменская область (3,5 тыс.).
|
Регион
|
Количество ипотечных сделок в сегменте ИЖС (тыс. шт.).
|
Доля от общего количество выдач в РФ (сегмент ИЖС)
|
Московская область
|
8,9
|
11,2%
|
Краснодарский край
|
6,6
|
8,3%
|
Республика Башкортостан
|
5,3
|
6,6%
|
Республика Татарстан
|
4,4
|
5,5%
|
Тюменская область
|
3,5
|
4,4%
|
Москва
|
3,2
|
4,1%
|
Санкт-Петербург
|
2,8
|
3,5%
|
Иркутская область
|
2,3
|
2,8%
|
Ростовская область
|
2,1
|
2,6%
|
Челябинская область
|
2,0
|
2,5%
|
Республика Саха
|
1,8
|
2,3%
|
Республика Тыва
|
1,8
|
2,2%
|
Свердловская область
|
1,8
|
2,2%
|
Пермский край
|
1,6
|
2,0%
|
Приморский край
|
1,6
|
2,0%
В своем новом исследовании Аналитики Домклик отметили, что в текущих условиях география заемщиков активно меняется: после завершения «Господдержки» и повышения адресности «Семейной ипотеки» все больше кредитов приходится на регионы, где действует программа «Дальневосточная и Арктическая ипотека».
По данным Сбербанка, всего на рынке ИЖС в текущем году было заключено около 80 тыс. ипотечных сделок на сумму 429,2 млрд руб. Текущее количество выдач в 3,3 раза превышает показатель всего 2022 года и на 7% — аналогичный период прошлого года.