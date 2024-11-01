В Башкирии заключили 5,3 тыс. ипотечных сделок на рынке ИЖС в 2024 году — Домклик

По данным Сбербанка, всего на рынке ИЖС в текущем году было заключено около 80 тыс. ипотечных сделок на сумму 429,2 млрд руб. Текущее количество выдач в 3,3 раза превышает показатель всего 2022 года и на 7% — аналогичный период прошлого года.