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Posted 1 ноября, 07:22

Published 1 ноября, 07:22

Modified 1 ноября, 08:35

Updated 1 ноября, 08:35

Ужасный квест довел до суда в Башкирии

Ужасный квест довел до суда в Башкирии

1 ноября 2024, 07:22
Фото: 1MI.
В Стерлитамаке организатор зловещего квеста, где участники получили травмы, предстанет перед судом, сообщает в пятницу, 1 ноября, прокуратура региона.

Ситуация развивалась следующим образом: в марте 2024 года 33-летний предприниматель арендовал помещение и решил провести квесты в темноте, включая участие детей. На первый взгляд, это могло показаться интересным мероприятием, но на деле оно обернулось серьезными травмами для участников. По версии следствия, организатор не позаботился о безопасности своих клиентов — отсутствовали инструктажи по технике безопасности, фонарики и даже наблюдение за игроками во время игры.

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Особенно опасным моментом стал электрошокер, который использовался актером во время квеста. В августе 2024 года трое участников, включая 17-летнего юношу, испугались этой «аттракции» и попытались спрятаться в оконном проеме. К сожалению, конструкция оказалась ненадежной: участники выпали с высоты более трех метров на асфальт и получили травмы различной степени тяжести.

Прокуратура квалифицировала действия организатора как нарушение требований безопасности жизни или здоровья потребителей. Уголовное дело уже направлено в Стерлитамакский городской суд для дальнейшего рассмотрения. Интересно отметить, что обвиняемый частично признал свою вину.

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