Ужасный квест довел до суда в Башкирии

Posted 1 ноября, 07:22
Published 1 ноября, 07:22
Modified 1 ноября, 08:35
Updated 1 ноября, 08:35
Ситуация развивалась следующим образом: в марте 2024 года 33-летний предприниматель арендовал помещение и решил провести квесты в темноте, включая участие детей. На первый взгляд, это могло показаться интересным мероприятием, но на деле оно обернулось серьезными травмами для участников. По версии следствия, организатор не позаботился о безопасности своих клиентов — отсутствовали инструктажи по технике безопасности, фонарики и даже наблюдение за игроками во время игры.
Особенно опасным моментом стал электрошокер, который использовался актером во время квеста. В августе 2024 года трое участников, включая 17-летнего юношу, испугались этой «аттракции» и попытались спрятаться в оконном проеме. К сожалению, конструкция оказалась ненадежной: участники выпали с высоты более трех метров на асфальт и получили травмы различной степени тяжести.
Прокуратура квалифицировала действия организатора как нарушение требований безопасности жизни или здоровья потребителей. Уголовное дело уже направлено в Стерлитамакский городской суд для дальнейшего рассмотрения. Интересно отметить, что обвиняемый частично признал свою вину.