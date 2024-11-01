Ужасный квест довел до суда в Башкирии

Ситуация развивалась следующим образом: в марте 2024 года 33-летний предприниматель арендовал помещение и решил провести квесты в темноте, включая участие детей. На первый взгляд, это могло показаться интересным мероприятием, но на деле оно обернулось серьезными травмами для участников. По версии следствия, организатор не позаботился о безопасности своих клиентов — отсутствовали инструктажи по технике безопасности, фонарики и даже наблюдение за игроками во время игры.