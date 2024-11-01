Уфу без объявления отключают от отопления

Posted 1 ноября, 15:54
Published 1 ноября, 15:54
Modified 1 ноября, 15:56
Updated 1 ноября, 15:56
В пятницу, 1 ноября, в поселке Мелькомбинат состоялась встреча между главой района и местными жителями. Основной темой обсуждения стали жалобы на отсутствие горячей воды и проблемы с отоплением. По словам Нурдавлятова, жители сталкиваются с отключениями без предварительного уведомления, что вызывает недовольство и неудобства.
Управляющая компания подтвердила наличие аварийных ситуаций, но конкретные причины перебоев пока не озвучены. Глава района пообещал разобраться в сложившейся ситуации и найти решения для устранения проблем.
Кроме того, во время встречи обсуждались планы по благоустройству на 2025 год. В частности, планируется обновление улицы Ясной: здесь будут обустроены тротуары и проведена отсыпка дороги асфальтогранулянтом.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе временные коммунальные трудности охватили жильцов нового микрорайона и детский сад.