Уфу без объявления отключают от отопления

В пятницу, 1 ноября, в поселке Мелькомбинат состоялась встреча между главой района и местными жителями. Основной темой обсуждения стали жалобы на отсутствие горячей воды и проблемы с отоплением. По словам Нурдавлятова, жители сталкиваются с отключениями без предварительного уведомления, что вызывает недовольство и неудобства.