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Posted 1 ноября, 15:54

Published 1 ноября, 15:54

Modified 1 ноября, 15:56

Updated 1 ноября, 15:56

Уфу без объявления отключают от отопления

Уфу без объявления отключают от отопления

1 ноября 2024, 15:54
Фото: 1MI.
Жители Кировского района города столкнулись с неожиданными перебоями горячей воды и отопления, сообщает в пятницу, 1 ноября, глава района Илвир Нурдавлятов.

В пятницу, 1 ноября, в поселке Мелькомбинат состоялась встреча между главой района и местными жителями. Основной темой обсуждения стали жалобы на отсутствие горячей воды и проблемы с отоплением. По словам Нурдавлятова, жители сталкиваются с отключениями без предварительного уведомления, что вызывает недовольство и неудобства.

Управляющая компания подтвердила наличие аварийных ситуаций, но конкретные причины перебоев пока не озвучены. Глава района пообещал разобраться в сложившейся ситуации и найти решения для устранения проблем.

Кроме того, во время встречи обсуждались планы по благоустройству на 2025 год. В частности, планируется обновление улицы Ясной: здесь будут обустроены тротуары и проведена отсыпка дороги асфальтогранулянтом.

В Уфе отключают отопление
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе временные коммунальные трудности охватили жильцов нового микрорайона и детский сад.

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