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Posted 1 ноября, 08:02

Published 1 ноября, 08:02

Modified 1 ноября, 08:04

Updated 1 ноября, 08:04

Уфимцам рассказали всё про атаку беспилотников

Уфимцам рассказали всё про атаку беспилотников

1 ноября 2024, 08:02
Фото: 1MI.
Жителям столицы напомнили про главные правила поведения при воздушной атаки дронов, сообщила пресс-служба МЧС Башкортостана в социальных сетях в пятницу, 1 ноября.

В связи с последними событиями крайних дней октября, службы спасения напомнили жителям Уфы про правильное поведение при атаке БПЛА в разных ситуациях. Нападение беспилотника может застать каждого врасплох, поэтому нужно быть начеку и знать, как обезопасить себя и что делать.

Если вы находитесь во время нападения в здание, нужно немедленно спуститься на самые нижние этажи, желательно в подвал или подземную парковку. Лифтом категорически запрещено пользоваться, т. к. есть возможность остаться в железном плену на неизвестное время и подвергнуть себе большей опасности.
В случае атаки, если вы находитесь дома, нужно отойти от окон и направится в комнату с крепкими стенами, желательно в ванную. Нужно сесть на пол и вызвать службы спасения. Подходить и смотреть на БПЛА запрещено!
После налета или при нахождении беспилотника нужно связаться с экстренными службами и срочно покинуть место находки, ничего не трогая при этом.
Если вы оказались на улице при атаке дрона, нужно срочно направиться в самое ближайшее здание, желательно в подземное сооружение. Нахождение в автомобиле не желательно, лучше покинуть его и направиться в безопасное место.
Уфу атаковали беспилотники
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Следуя правилам и не паникуя, каждый из нас будет знать как справиться со стрессовой ситуацией и остаться в целости и сохранности.

Недавно Mkset сообщил про эвакуацию нефтяного завода в Уфе.

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