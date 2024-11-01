Уфимцам рассказали всё про атаку беспилотников

В связи с последними событиями крайних дней октября, службы спасения напомнили жителям Уфы про правильное поведение при атаке БПЛА в разных ситуациях. Нападение беспилотника может застать каждого врасплох, поэтому нужно быть начеку и знать, как обезопасить себя и что делать.