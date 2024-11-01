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Posted 1 ноября, 16:31

Published 1 ноября, 16:31

Modified 1 ноября, 16:33

Updated 1 ноября, 16:33

Самогон довел до больницы жителя Башкирии

Самогон довел до больницы жителя Башкирии

1 ноября 2024, 16:31
Фото: 1MI.
В Стерлитамаке самодельный алкоголь обернулся настоящей бедой для 55-летнего мужчины, сообщает в пятницу, 1 ноября, МЧС России.

В одной из квартир многоквартирного дома Стерлитамака, разгорелся сильный пожар. Как стало известно, мужчина решил самостоятельно заняться производством спиртного, но, похоже, не учёл все риски. В результате его «хобби» превратилось в «файер шоу».

Когда огонь начал разгораться, мужчина попытался справиться с ним своими силами. К сожалению, это привело к тому, что он получил термические ожоги и был госпитализирован. Кухня, на которой мужчина занимался производством самогона, также пострадала от пожара. Подробности происшествия устанавливаются: сотрудники МЧС России занимаются выяснением всех обстоятельств инцидента.

Фото: МЧС России

По предварительным данным, причиной пожара стали нарушения правил пожарной безопасности при использовании самогонного аппарата.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе в ходе проведения работ, молодой человек получил сильные ожоги, что потребовало его экстренной госпитализации.

Мужчина сгорел в Уфе
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