Самогон довел до больницы жителя Башкирии

Posted 1 ноября, 16:31
Published 1 ноября, 16:31
Modified 1 ноября, 16:33
Updated 1 ноября, 16:33
В одной из квартир многоквартирного дома Стерлитамака, разгорелся сильный пожар. Как стало известно, мужчина решил самостоятельно заняться производством спиртного, но, похоже, не учёл все риски. В результате его «хобби» превратилось в «файер шоу».
Когда огонь начал разгораться, мужчина попытался справиться с ним своими силами. К сожалению, это привело к тому, что он получил термические ожоги и был госпитализирован. Кухня, на которой мужчина занимался производством самогона, также пострадала от пожара. Подробности происшествия устанавливаются: сотрудники МЧС России занимаются выяснением всех обстоятельств инцидента.
По предварительным данным, причиной пожара стали нарушения правил пожарной безопасности при использовании самогонного аппарата.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе в ходе проведения работ, молодой человек получил сильные ожоги, что потребовало его экстренной госпитализации.