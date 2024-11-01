Самогон довел до больницы жителя Башкирии

Когда огонь начал разгораться, мужчина попытался справиться с ним своими силами. К сожалению, это привело к тому, что он получил термические ожоги и был госпитализирован. Кухня, на которой мужчина занимался производством самогона, также пострадала от пожара. Подробности происшествия устанавливаются: сотрудники МЧС России занимаются выяснением всех обстоятельств инцидента.