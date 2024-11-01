Садовод начал пересаживать фиалки только таким способом и они цветут пышными шапками

Posted 1 ноября, 11:31
Published 1 ноября, 11:31
Modified 1 ноября, 15:44
Updated 1 ноября, 15:44
Каждый период цветения забирает у фиалок много сил. В дикой природе эти растения отдыхают около четырех месяцев, однако в домашних условиях можно значительно сократить этот срок. Главная задача — внимательно следить за состоянием растения и вовремя предпринимать меры по его восстановлению. Ухудшение состояния нижних листьев сигнализирует о том, что фиалка истощена и нуждается в помощи.
Первая и главная ошибка, которую допускают многие владельцы фиалок, — это оставление увядших цветов на растении. Когда бутоны начинают увядать, необходимо как можно скорее удалить их. Для этого используются острые ножницы, которые предварительно обрабатываются спиртом для дезинфекции. Каждый цветонос, даже завядший, продолжает забирать силы у растения.
— При удалении важно следить за техникой: резать нужно под углом 45 градусов, оставляя около трех миллиметров от основания. Нельзя выдергивать цветоносы — это может повредить точку роста и привести к гибели растения, — говорит Алексей, опытный садовод и автор канала «Сад и огород».
Многие садоводы боятся трогать листья фиалок, но это необходимо для их восстановления. Удаление нижних листьев, которые начинают желтеть и вянуть, способствует формированию новых, здоровых листьев. Каждый лист следует срезать под прямым углом, чтобы избежать загнивания. После среза рекомендуется посыпать место среза толченым углем для дезинфекции.
Такой подход к уходу заметно улучшает состояние фиалки.
— После удаления старых листьев растение быстро обновилось и зацвело через 40 дней, тогда как другой экземпляр мучился более трех месяцев, — рассказал блогер.
Пересадка играет ключевую роль в восстановлении фиалок после цветения. Земля, в которой они растут, со временем истощается и может накапливать вредные соли. Поэтому важно подготовить свежую почву и новый горшок. Идеальный состав грунта включает три части свежего торфа, одну часть перлита и одну часть вермикулита. Такой состав способствует хорошей аэрации и удержанию влаги.
Новый горшок должен быть лишь немного больше старого — на 1,5 сантиметра, чтобы избежать закисания земли. На дне обязательно следует делать дренажный слой из керамзита, чтобы вода не застаивалась. За день до пересадки растение не поливают, чтобы корни были менее подвержены повреждениям при извлечении.
— Я всегда осматриваю корни во время пересадки. Темные и мягкие участки стоит срезать, чтобы не допустить гниения, — добавляет Алексей.
Первый месяц после пересадки особенно важен. Этот период определяет, насколько успешно растение восстановится. Для этого стоит следить за температурой и влажностью. Дневная температура должна составлять 23 градуса, а ночная — 19. Оптимальная влажность воздуха — 55%. Это можно проверить с помощью обычного гигрометра.
Полив осуществляется по необходимости, ориентируясь на вес горшка. Если он становится легким, пора полить фиалку. Вода должна быть комнатной температуры, и рекомендуется пропускать ее через фильтр, чтобы избежать вредного воздействия жесткой воды.
Подкормки начинают вводить на третьей неделе после пересадки. Удобрения разводят вдвое слабее указанного на упаковке, при этом важно выбирать состав с низким содержанием азота и высоким содержанием фосфора. Такой состав способствует образованию бутонов и новым цветениям.
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