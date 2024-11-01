Садовод начал пересаживать фиалки только таким способом и они цветут пышными шапками

Каждый период цветения забирает у фиалок много сил. В дикой природе эти растения отдыхают около четырех месяцев, однако в домашних условиях можно значительно сократить этот срок. Главная задача — внимательно следить за состоянием растения и вовремя предпринимать меры по его восстановлению. Ухудшение состояния нижних листьев сигнализирует о том, что фиалка истощена и нуждается в помощи.