Открытие дороги в Уфе перенесли на год

Posted 1 ноября, 08:42
Published 1 ноября, 08:42
Modified 1 ноября, 09:13
Updated 1 ноября, 09:13
Жители Уфы вновь сталкиваются с новыми трудностями в ожидании завершения строительства дороги по улице Пугачева. Глава Кировского района Илвир Нурдавлятов сообщил, что переключение движения с временной объездной дороги на новую половину ширины улицы состоится 15 ноября.
Однако, на участке от Монумента Дружбы до гипермаркета «Лента» движение пока будет осуществляться по двум полосам. В будущем планируется открыть все четыре полосы, но радужные перспективы затуманены вопросами выкупа помещений у собственников под снос.
— В связи с этим завершение работ на участке от Геофизиков до Бородинской перенесено на третий квартал 2025 года, — указал новый дедлайн чиновник.
Как ранее сообщал Mkset, при ремонте дороги под изъятие попало 59 земельных участков и 166 собственников. В начале сентября 2024 года мэрия города озвучивала, что завершение реконструкции улицы Пугачева состоится в конце 2024 года.