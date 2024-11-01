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Posted 1 ноября, 08:42

Published 1 ноября, 08:42

Modified 1 ноября, 09:13

Updated 1 ноября, 09:13

Открытие дороги в Уфе перенесли на год

Открытие дороги в Уфе перенесли на год

1 ноября 2024, 08:42
Фото: mkset.ru.
Строительство дороги по многострадальной улице Пугачева задерживается из-за несговорчивых уфимцев, сообщает в пятницу, 1 ноября, глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.

Жители Уфы вновь сталкиваются с новыми трудностями в ожидании завершения строительства дороги по улице Пугачева. Глава Кировского района Илвир Нурдавлятов сообщил, что переключение движения с временной объездной дороги на новую половину ширины улицы состоится 15 ноября.

Однако, на участке от Монумента Дружбы до гипермаркета «Лента» движение пока будет осуществляться по двум полосам. В будущем планируется открыть все четыре полосы, но радужные перспективы затуманены вопросами выкупа помещений у собственников под снос.

— В связи с этим завершение работ на участке от Геофизиков до Бородинской перенесено на третий квартал 2025 года, — указал новый дедлайн чиновник.

Как ранее сообщал Mkset, при ремонте дороги под изъятие попало 59 земельных участков и 166 собственников. В начале сентября 2024 года мэрия города озвучивала, что завершение реконструкции улицы Пугачева состоится в конце 2024 года.

Многострадальную улицу Уфы не откроют в срок
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